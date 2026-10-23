Nuovo forte terremoto nel basso Tirreno: scossa di magnitudo 4.6 scuote Sicilia e Calabria nel pomeriggio, paura a Palermo, Cefalù e Capo d’Orlando

Nuova scossa di terremoto scuote il Sud Italia nel cuore del pomeriggio. Alle ore 15:55, infatti, un’altra scossa di magnitudo 4.6 a 11km di profondità, secondo i primi dati forniti dall’INGV, ha colpito il basso Tirreno dando seguito allo sciame sismico degli ultimi giorni. Questa mattina la scossa più forte, di magnitudo 5.5 alle ore 12:19, con il seguente allarme tsunami poi revocato. Le altre scosse più forti di oggi sono state di magnitudo 4.3 alle 11:51 e magnitudo 4.0 alle 12:24. La nuova scossa ha determinato una nuova ondata di richieste di soccorso ai vigili del fuoco e alla protezione civile. Forte risentimento sismico su tutta la costa tirrenica della Sicilia, soprattutto nel messinese, a Capo d’Orlando, Sant’Agata di Militello, Brolo e anche nel palermitano, nella zona di Cefalù e fino a Palermo città.

Tutti i dettagli dal video appena pubblicato sul Canale YouTube di MeteoWeb: