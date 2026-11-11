Allerta Meteo Protezione Civile 12 novembre, piogge torrenziali al Centro-Nord e venti di burrasca: allarme rosso in una regione, arancione in altre 2

Una vasta area depressionaria, presente sull’Atlantico, convoglia un flusso di correnti sud-occidentali umide e instabili verso l’Italia portando piogge diffuse inizialmente tra Liguria e Toscana. Nel corso delle prossime ore, tale struttura tenderà a spostarsi verso levante accentuando la fase di maltempo, con precipitazioni da sparse a diffuse su tutto il Centro-Nord e una significativa intensificazione della ventilazione su gran parte del Paese. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.
L’avviso prevede dalla serata di oggi, mercoledì 11 novembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Dalla tarda mattinata di domani, giovedì 12 novembre, si prevedono inoltre precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Marche ed Umbria, specie settori settentrionali, in estensione al Lazio, in particolare zone interne meridionali e ai settori interni occidentali di Abruzzo e Molise.
I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica. L’avviso prevede infine, dal mattino di domani, venti da forti a burrasca sud-occidentali, su Liguria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, con raffiche fino a burrasca forte sui crinali appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte.
Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 12 novembre, allerta rossa sul nord-ovest della Toscana. Allerta arancione su settori di Emilia-Romagna, Liguria e Toscana. Valutata inoltre allerta gialla su parte di Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise e sull’intero territorio di Umbria e Lazio.
Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.
Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per l’11 novembre 2026
Precipitazioni:
– diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio, su Liguria di Levante, Toscana settentrionale e crinali dell’Appennino emiliano, con quantitativi cumulati generalmente moderati;
– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, su Lombardia sud-orientale, Veneto centro-meridionale, Friuli Venezia Giulia meridionale, Toscana centrale e resto di Liguria ed Emilia-Romagna, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.
Visibilità: nessun fenomeno significativo.
Temperature: massime in locale sensibile aumento al Centro-Sud.
Venti: da forti a burrasca sud-occidentali sui rilievi centro-meridionali;
Mari: localmente molto mossi Mar Ligure e Tirreno settentrionale.
Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 12 novembre 2026
Precipitazioni:
– diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria di Levante, Alta Toscana e Friuli Venezia Giulia orientale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati;
– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte meridionale, settori centro-meridionali di Lombardia e Veneto, resto di Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna occidentale e nord-orientale, Umbria settentrionale e zone interne di Lazio meridionale, Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino ad elevati su settori centro-meridionali di Lombardia e Veneto, Emilia-Romagna occidentale, Toscana centrale e resto di Friuli Venezia Giulia e Liguria;
– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Centro-Nord e sulla Campania, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su resto di Nord, Umbria e Lazio, su Marche settentrionali e Sardegna.
Visibilità: nessun fenomeno significativo.
Temperature: nessun fenomeno significativo.
Venti: forti dai quadranti meridionali su Liguria di Levante e regioni centrali, settentrionali sulla Liguria di Ponente, con raffiche di burrasca su Liguria di Levante, Sardegna e settori costieri ed appenninici; tendenti a forti meridionali sui settori adriatici e al Sud, con raffiche di burrasca sui settori montuosi.
Mari: da molto mossi ad agitati Mare e Canale di Sardegna; molto mossi Tirreno, Mar Ligure e Ionio settentrionale, tendenti ad agitati Canale d’Otranto e localmente Tirreno; tendenti a molto mossi i restanti bacini.
Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 13 novembre 2026
Precipitazioni:
– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia orientale, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e settori occidentali di Abruzzo, Molise e Sardegna, Campania e Basilicata tirrenica, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino ad elevati su Toscana centro-settentrionale, Umbria, Lazio orientale e meridionale, Campania meridionale e Basilicata tirrenica;
– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto di Centro-Nord e Basilicata occidentale e sulla Calabria tirrenica centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.
Visibilità: nessun fenomeno significativo.
Temperature: massime in locale sensibile aumento sul Nord-Ovest, in locale sensibile diminuzione sui settori tirrenici meridionali peninsulari.
Venti: forti sud-occidentali al Centro e sul Sud peninsulare, con raffiche di burrasca sui settori costieri ed appenninici.
Mari: molto mossi tutti i bacini, fino ad agitati quelli occidentali.
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