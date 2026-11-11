Allerta Meteo Protezione Civile 12 novembre, piogge torrenziali al Centro-Nord e venti di burrasca: allarme rosso in una regione, arancione in altre 2

Una vasta area depressionaria, presente sull’Atlantico, convoglia un flusso di correnti sud-occidentali umide e instabili verso l’Italia portando piogge diffuse inizialmente tra Liguria e Toscana. Nel corso delle prossime ore, tale struttura tenderà a spostarsi verso levante accentuando la fase di maltempo, con precipitazioni da sparse a diffuse su tutto il Centro-Nord e una significativa intensificazione della ventilazione su gran parte del Paese. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalla serata di oggi, mercoledì 11 novembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Dalla tarda mattinata di domani, giovedì 12 novembre, si prevedono inoltre precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Marche ed Umbria, specie settori settentrionali, in estensione al Lazio, in particolare zone interne meridionali e ai settori interni occidentali di Abruzzo e Molise.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica. L’avviso prevede infine, dal mattino di domani, venti da forti a burrasca sud-occidentali, su Liguria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, con raffiche fino a burrasca forte sui crinali appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 12 novembre, allerta rossa sul nord-ovest della Toscana. Allerta arancione su settori di Emilia-Romagna, Liguria e Toscana. Valutata inoltre allerta gialla su parte di Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise e sull’intero territorio di Umbria e Lazio.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.