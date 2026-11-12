Allerta Meteo Protezione Civile 13 novembre, piogge e venti forti fino a burrasca al Sud: allarme arancione in 5 regioni e giallo in altre 7

Un intenso flusso di correnti sud-occidentali umide e instabili attraversa il Mediterraneo centro-occidentale andando ad interessare gran parte dell’Italia, con precipitazioni diffuse ed a tratti persistenti, specie lungo i versanti appenninici occidentali e sulle aree costiere tirreniche, con rinforzo della ventilazione anche sulle regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, giovedì 12 novembre, precipitazioni da sparse a diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Campania, in estensione dalla tarda serata ai settori occidentali della Basilicata. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica. Dal pomeriggio di oggi, inoltre, si prevedono venti da forti a burrasca sud-occidentali, sulla Campania, in estensione a Basilicata, Puglia e Calabria, con Raffiche fino a burrasca forte sui crinali appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 13 novembre, allerta arancione su parte di Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio. Valutata inoltre allerta gialla sui restanti settori di Umbria e Lazio, su parte di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Basilicata, Calabria e sull’intero territorio di Marche, Abruzzo, Molise e Campania.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 12 novembre 2026

Precipitazioni:

– diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria di Levante, Toscana settentrionale e Friuli Venezia Giulia orientale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati;

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia sud-orientale, Veneto centro-meridionale, Emilia-Romagna, resto di Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, su Umbria, Marche occidentali e settentrionali, Lazio, Campania centro-settentrionale e settori occidentali di Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino ad elevati su settori occidentali del Friuli Venezia Giulia, centro-meridionali della Toscana, orientali e meridionali del Lazio, occidentali del Molise e centro-settentrionali della Campania;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord e della Campania, su Sardegna e Basilicata tirrenica, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti dai quadranti meridionali su regioni centrali e Sicilia, settentrionali sulla Liguria di Ponente, con raffiche di burrasca su Sardegna, Sicilia settentrionale, settori costieri tra Toscana e Lazio e crinali appenninici; tendenti a forti meridionali al Sud peninsulare, con raffiche di burrasca sui settori montuosi.

Mari: da molto mossi ad agitati Mare e Canale di Sardegna; molto mossi Tirreno, Mar Ligure e Ionio settentrionale, tendenti ad agitati Canale d’Otranto e Tirreno centro-meridionale; tendenti a molto mossi i restanti bacini.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 13 novembre 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Appennino romagnolo, Toscana, Umbria, Marche occidentali, Lazio orientale e meridionale, settori occidentali di Abruzzo e Molise, Basilicata tirrenica e Campania, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino ad elevati su Umbria orientale, Lazio orientale ed interno meridionale e Campania meridionale;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su Triveneto, Lombardia orientale, resto di Emilia-Romagna, regioni centrali peninsulari, Molise e Basilicata, e su Sardegna, zone interne della Puglia settentrionale e Calabria tirrenica settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile aumento sul Nord-Ovest, in locale sensibile diminuzione sui settori tirrenici meridionali peninsulari.

Venti: forti sud-occidentali al Centro e sul Sud peninsulare, con raffiche di burrasca sui settori costieri ed appenninici; tendenti a forti nord-orientali con raffiche di burrasca sulle coste dell’Adriatico settentrionale. Tutti in attenuazione ad iniziare da ovest.

Mari: molto mossi tutti i bacini, fino ad agitati quelli occidentali e localmente l’Adriatico settentrionale in serata. Tutti in attenuazione ad iniziare da ovest.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 14 novembre 2026

Precipitazioni:

– isolate residue in esaurimento nella mattinata su Marche meridionali, Umbria meridionale, Lazio orientale, settori tirrenici di Campania, Basilicata e Calabria, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, nella seconda parte del giorno, localmente anche a carattere di breve rovescio o temporale, sulla Sardegna occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile diminuzione su regioni centrali e Nord-Est, marcata su settori alpini ed aree appenniniche; massime in locale sensibile diminuzione su Nord-Ovest e settori adriatici centro-meridionali.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: molto mossi tutti i bacini, in ulteriore attenuazione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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