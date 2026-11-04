Allerta Meteo Protezione Civile 5 novembre, violenta fase di maltempo in arrivo: allarme rosso in una regione, giallo in un’altra

Una struttura depressionaria presente sul Mediterraneo occidentale tenderà a spostarsi verso Levante determinando una fase di maltempo sulla Sardegna, con particolare riferimento ai settori orientali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal pomeriggio-sera di oggi, mercoledì 4 novembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Sardegna, con particolare riferimento ai settori orientali e costieri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 5 novembre, allerta rossa sui settori orientali della Sardegna e allerta gialla sul restante territorio. Valutata inoltre allerta gialla su parte della Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 4 novembre 2026

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Piemonte occidentale e meridionale e su Liguria di Ponente, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte settentrionale, Toscana meridionale, Sardegna settentrionale ed orientale, Sicilia orientale e Calabria centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati su Sardegna orientale, Sicilia nord-orientale e Calabria meridionale.

Nevicate: mediamente al di sopra dei 1300 m sulle zone alpine occidentali con apporti al suolo deboli o puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile aumento nei valori serali sulla Sardegna.

Venti: forti settentrionali sulla Liguria; tendenti a localmente forti: meridionali su Sicilia occidentale, da est sulla Sardegna settentrionale, da nord sulla Puglia meridionale, da sud-est sui settori costieri di Lazio e Toscana meridionale.

Mari: molto mossi il Mar Ligure e dalla sera il Tirreno meridionale settore ovest.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 5 novembre 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna orientale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Piemonte sud-occidentale, Liguria di Ponente, resto di Sardegna, Sicilia occidentale e versante centro-settentrionale orientale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Piemonte centrale e sud-orientale, Valle d’Aosta, resto di Liguria, Calabria meridionale e Sicilia sud-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate: mediamente al di sopra dei 1300 m sulle zone alpine occidentali con apporti al suolo deboli e quota neve in rialzo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: senza grandi variazioni.

Venti: forti settentrionali sulla Liguria; localmente forti: sud-orientali su Sicilia occidentale, da est sulla Sardegna, da sud-est sui settori costieri di Lazio e Toscana meridionale.

Mari: molto mossi il Mar Ligure, lo Stretto di Sicilia ed il Tirreno settore ovest.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 6 novembre 2026

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su valle d’Aosta, Piemonte occidentale, Liguria di Ponente, settori tirrenici di Lazio, Campania, Basilicata e Calabria settentrionale e sulla Sicilia sud-occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su restanti zone di Piemonte, Lazio, Campania e Sicilia, su Lombardia, Emilia-Romagna occidentale, settori tirrenici della Toscana, resto di Basilicata occidentale e sulla Sardegna, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: senza grandi variazioni.

Venti: forti settentrionali sulla Liguria. Tendenti a localmente forti: occidentali sulla Sardegna, sud-orientali sui settori costieri di Lazio e Toscana meridionale.

Mari: molto mossi il Mar Ligure, il Tirreno centro-settentrionale e dalla sera il Mar di Sardegna.

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