Peggiorano le condizioni meteorologiche nel Golfo di Napoli, dove il maltempo ha già determinato da qualche ora la sospensione dei collegamenti marittimi veloci con Ischia e Procida. L’intensificarsi del vento e del moto ondoso precede la fase più critica della perturbazione, per la quale la Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo di livello arancione, in vigore dalle 14 di oggi fino alla stessa ora di domani.

In previsione delle abbondanti precipitazioni attese nelle prossime ore, i sindaci dei comuni ischitani e di Procida hanno disposto per domani la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a quella di parchi, giardini pubblici e cimiteri. L’attenzione maggiore è rivolta a Casamicciola Terme, dove la nuova ondata di maltempo coincide con il quarto anniversario della frana del 26 novembre 2022, nella quale persero la vita dodici persone. Nel comune, ancora interessato dagli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio, sono state adottate misure più restrittive, con la sospensione dei lavori nei cantieri pubblici e privati, il divieto di svolgimento di manifestazioni all’aperto e limitazioni alla circolazione nelle zone a maggiore rischio idrogeologico. Come d’abitudine, prevista anche l’evacuazione assistita degli abitanti di alcune strade in caso di superamento della soglia di 38 millimetri di pioggia in tre ore.

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