Con la missione Dart, che nel 2022 ha colpito intenzionalmente l’asteroide Dimorphos, e con la missione Hera, che in questi giorni ha documentato visivamente gli effetti di quella collisione, stiamo aggiungendo “tasselli importanti per prepararci a difendere il nostro pianeta dal possibile impatto di asteroidi“. Lo afferma l’astronauta Paolo Nespoli a margine della presentazione delle prime immagini dell’asteroide deviato Dimorphos al Politecnico di Milano, dove è anche docente presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali (DAER).

“Nella storia della Terra, che ha circa 4,5 miliardi di anni, ci sono stati almeno 4-5 casi di asteroidi di grandi dimensioni che hanno colpito il nostro pianeta, cambiandolo. Se un simile evento dovesse verificarsi nuovamente – spiega Nespoli all’ANSA – potrebbe creare condizioni invivibili per l’umanità. È quindi fondamentale comprendere come affrontare una simile eventualità. Dobbiamo prepararci, anche se fortunatamente per il momento non sembrano esserci minacce imminenti dal cosmo”. Nei panni di cittadino, prima ancora che di astronauta, “non posso che essere grato alle agenzie spaziali che stanno cercando di trovare soluzioni per difenderci“, aggiunge Nespoli. “Le missioni Dart ed Hera stanno aggiungendo tasselli importanti”.