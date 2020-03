Erano in 16 e hanno fatto una rimpatriata in piena emergenza coronavirus: non è una barzelletta, è intervenuta la polizia

Erano in sedici e volevano fare una rimpatriata in piena emergenza coronavirus. Non è l’inizio di una barzelletta, ma la triste realtà di una delle tante storia all’italiana. Hanno preso in affitto una casa tramite un’agenzia per fare una rimpatriata. Un condomino la scorsa notte in via Montello, a Milano, ha fatto intervenire gli agenti del Commissariato Sempione per via della musica ad alto volume proveniente da un appartamento vicino. I poliziotti hanno trovato 16 ragazzi, di cui quattro minorenni. Tutte le persone presenti sono state identificate ed essendo residenti in diversi quartieri di Milano saranno valutati provvedimenti da adottare. In base a quanto dichiarato nelle autocertificazioni, molti di loro hanno affermato di essersi organizzati per una cena tra amici. Saranno effettuati accertamenti anche sull’agenzia che ha affittato l’appartamento.