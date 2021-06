Maltempo Piemonte, temporali con vento forte nell’Alessandrino: funnel cloud nel Cuneese

Forti temporali, con qualche chicco di grandine e raffiche di vento, hanno colpito l’Alessandrino nel pomeriggio di oggi. Ad Alessandria, registrate raffiche fino a 50km/h. Dopo le 16:30, pali e alberi pericolanti e verifiche alle coperture dei tetti hanno spinto i cittadini a chiamare il centralino della sala operativa provinciale dei Vigili del Fuoco. Richieste di intervento sono pervenute dalla città di Alessandria e dai suoi dintorni.

Una nube a imbuto (funnel cloud) si è formata a Racconigi, nel Cuneese. È un tentativo di tromba d’aria che però non tocca il suolo.

Traffico in tilt questo pomeriggio a Torino, in corso San Maurizio all’angolo con via Bava dove è scoppiata, probabilmente a causa del maltempo, una tubatura. L’acqua è fuoriuscita e la carreggiata si è allagata, costringendo gli agenti della polizia municipale a transennare la zona e a deviare il traffico su via Vanchiglia, con relativi intasamenti in piazza Vittorio e code in via Po. Deviati anche le corse dei mezzi pubblici Gtt. I tecnici della Smat sono arrivati sul posto.

Sull’A21 Torino-Piacenza segnalate precipitazioni tra Felizzano e Alessandria Ovest; sull’A26 Genova-Gravellona, nel tratto ovadese, sempre pioggia ma per breve tempo e senza causare ulteriori disagi alla viabilità, già difficile da settimane per i numerosi cantieri.

