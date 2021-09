USA, la “coda” dell’uragano Ida si lascia dietro una scia di danni e vittime: almeno 46 morti nella costa orientale

MeteoWeb

E’ salito ad almeno 46 morti il bilancio delle inondazioni causate dalla “coda” dell’uragano Ida che ha colpito la costa orientale degli Stati Uniti.

Solo in New Jersey le vittime sono 23, quasi tutte rimaste intrappolate nelle auto, ha riferito il governatore Phil Murphy.

Gli altri decessi sono stati riportati nello Stato di New York (16), nel sobborgo di Westchester (3), e altre tre persone sono morte vicino a Philadelphia, in Pennsylvania. Nel bilancio anche un giovane poliziotto del Connecticut.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden oggi sarà in Louisiana, la zona più martoriata dall’uragano Ida: “Il mio messaggio a tutte le persone colpite è: siamo tutti insieme“, ha detto Biden in un discorso alla Casa Bianca, dove ha citato i molteplici disastri naturali che si sono verificati questa settimana: “La nazione è qui per aiutare“.

Biden dovrebbe incontrare il governatore democratico della Louisiana, John Bel Edwards, e altri funzionari locali e visitare un quartiere di LaPlace, una comunità tra il fiume Mississippi e il lago Pontchartrain che è stata colpita da una grave inondazione.