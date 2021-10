Meteo, il Ciclone Mediterraneo ha colpito l’Algeria nella notte: alluvioni e strade come fiumi, una vittima – VIDEO

MeteoWeb

L’Italia si prepara all’arrivo del violento maltempo provocato dal Ciclone Mediterraneo in risalita nel Canale di Sicilia. Stamattina l’isola di Pantelleria è stata già investita dai forti venti e dalle piogge del Ciclone e a partire da questa notte, il maltempo più violento si accanirà sulle aree ioniche della Calabria, dove è stata diramata l’allerta rossa per la giornata di domani.

Prima di spostarsi sul Canale di Sicilia, il sistema ha portato piogge torrenziali anche in Algeria nella notte di sabato 23 ottobre, provocando alluvioni e anche una vittima. Particolarmente colpita l’area della capitale Algeri, dove si segnalano situazioni alluvionali con strade invase dall’acqua, auto trascinate via e case allagate. Tantissimi gli interventi dei soccorritori in aiuto a persone rimaste bloccate nelle auto o nelle case allagate.

La stazione di Ain Benian, sulle zone costiere nei pressi della capitale, ha registrato 216mm di pioggia; registrati anche 169mm di pioggia a Baraki, 164mm a Bouzareah, 145mm a Kouba, 123mm a El Harrach, 118mm a Oued Koriche. La situazione è andata migliorando nella notte, con i fenomeni più intensi che si sono esauriti oggi.

Purtroppo però oggi i servizi della protezione civile locale hanno recuperato il corpo senza vita di una donna di 52 anni a Saoula, in provincia di Algeri, mentre sono in corso le ricerche di una seconda persona, secondo i media locali. L’auto della vittima era stata sommersa dall’acqua a seguito delle piogge torrenziali e delle inondazioni che hanno colpito l’area.