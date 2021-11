Previsioni Meteo: possibile recrudescenza del maltempo nel weekend del 13-14 Novembre

MeteoWeb

Anche per il prossimo fine settimana, secondo gli ultimissimi dati, da vagliare naturalmente con successive previsioni meteo, l’instabilità potrebbe essere protagonista. Magari nella giornata di sabato 13 le nubi e le piogge potrebbero essere un po’ più contenute per via ancora di una circolazione ciclonica si, sempre presente, ma non particolarmente strutturata. Per domenica, invece, potrebbe arrivare un vortice instabile più cattivo dal Nord Europa e portare locali condizioni anche di maltempo. Premettiamo che l’esatta traiettoria di detto vortice è ancora da definire e, di conseguenza, risultano ancora piuttosto incerte le possibili aree più direttamente coinvolte.

Le attuali previsioni meteo computano l’ingresso del vortice dalla Francia, verso il Golfo del Leone, le Baleari e la Sardegna, poi in allargamento verso il medio-alto Tirreno. Se la traiettoria dovesse confermarsi questa, le dinamiche sarebbero favorevoli all’innesco di un minimo depressionario al suolo in prossimità dell’alto Tirreno, così come rappresentato nell’immagine in evidenza, con progressivo maltempo, soprattutto per il corso di domenica, ma già da sabato sera, in direzione del Centro Nord. Più nello specifico, la giornata di sabato vedrebbe addensamenti maggiori associati a rovesci e a temporali sulle regioni centrali, soprattutto tra Lazio, Molise e Abruzzo; addensamenti con rovesci e temporali anche sulle aree ioniche, poi peggioramento verso l’alto Tirreno, l’Emilia-Romagna e il Centro Sud Veneto dove, in serata, arriverebbero anche temporali forti. Meglio altrove. Per la giornata di domenica, maltempo più intenso tra la Toscana, soprattutto centro-settentrionale, l’Emilia-Romagna qui con fenomeni anche violenti, e piogge e temporali forti anche sull’alto Adriatico in mare, localmente verso le relative coste. Rovesci e temporali diffusi anche sul medio Tirreno, tra Campania, Lazio, poi su Umbria, localmente su Marche, Ovest Abruzzo e qualche pioggia anche sulla Sicilia occidentale. Meglio altrove, ma ulteriore peggioramento al Centro Nord. Le temperature sarebbero in lieve e generale calo. Ribadiamo, tuttavia, che queste sono prime indicazioni rispetto ad una possibile, nuova recrudescenza del maltempo nel corso del fine settimana. Maggiori dettagli nelle nostre quotidiane previsioni.