Meteo Amarcord: il 13 dicembre 2001 il “blizzard di Santa Lucia” imbiancò la Pianura Padana

MeteoWeb

Il 13 dicembre 2001, si è verificato un evento meteorologico degno di nota sull’Italia: la Pianura Padana fu colpita da forti blizzard di neve che la lasciarono completamente imbiancata. Si trattò di una vera e propria sorpresa perché le previsioni meteo avevano indicato una goccia fredda proveniente da nord-est e diretta al Sud. All’ultimo momento, però, virò verso nord, colpendo in pieno la Pianura Padana. L’evento è conosciuto come “blizzard di Santa Lucia”.

La situazione, dunque, si capovolse: il Sud rimase all’asciutto (addirittura in Sicilia quel giorno si sfiorarono i +20°C!), mentre la bolla d’aria fredda in discesa dai Balcani si proiettò sul Nord Italia. In particolare, nella notte tra 13 e 14 dicembre, i blizzard colpirono la Pianura Padana in modo estremo, con raffiche di vento fino a 90km/h e accumuli rilevanti, fino a 20cm, tra Veneto e Romagna, dove ci furono addirittura dei temporali alimentati dai contrasti termici con il mite Adriatico. La bora arrivò a 110km/h su Trieste e la mattina del 14 in molte zone della Pianura Padana ci si risvegliò con temperature polari, fino a -10°C al suolo e massime sotto lo zero. Il panorama era degno della Siberia, con la neve attaccata sui muri delle case, sui lampioni stradali, sulle fiancate delle auto.

In quei giorni, fece molto freddo anche su gran parte dell’Europa centrale, con temperature massime fino a -10°C e minime fino a -25°C in molte località della Germania meridionale, dell’Austria, dell’Ungheria, della Svizzera e della Repubblica Ceca, anche in pianura o in collina.