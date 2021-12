Maltempo in Toscana: tanta neve all’Abetone, auto bloccate sulle strade nel Pistoiese – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La neve è scesa fino a quote di collina oggi in Toscana. A partire dalla scorsa notte e per tutta la mattina, ha nevicato in buona parte della Valle del Serchio, in provincia di Lucca, mentre la neve è stata abbondante in collina e in montagna. Tanta neve all’Abetone (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Solo un leggero nevischio, in alcuni casi misto a pioggia, sul fondovalle e nelle località pianeggianti.

A Castelnuovo Garfagnana, un camion di grosse dimensioni è rimasto bloccato su una strada in salita, fermandosi al centro di un incrocio e provocando problemi al traffico. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso al mezzo pesante di riprendere il suo percorso. I Vigili del Fuoco del Comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini Terme (Pistoia), sono intervenuti in soccorso di automobilisti in panne a causa la forte nevicata che ha interessato la parte alta della Valdinievole. In particolare sulla strada provinciale 31, nel Comune di Massa e Cozzile (Pistoia) dopo l’abitato di Cozzile, sono state recuperate alcune autovetture, che sprovviste di catene da neve, ostacolavano l’intera circolazione stradale, rischiando di uscire fuori dalla carreggiata.

Interventi simili sono stati effettuati anche dai Vigili del Fuoco del distaccamento di San Marcello Pistoiese nel territorio di loro competenza.

