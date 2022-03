Meteo, le temperature massime di oggi: +18°C a Pordenone e Oristano, +17°C a Roma, Trento e La Spezia, +9°C a Ragusa e Altamura, +8°C a Urbino

MeteoWeb

Anche oggi un flusso di correnti più fredde continentali ha investito l’Italia, in misura maggiore le estreme regioni meridionali. Ultimi rovesci e locali temporali hanno colpito in particolare le aree centro-meridionali e insulari, con locali nevicate fino in alta collina. Per quanto riguarda le temperature, i valori sono ancora piuttosto freddi e sotto media ovunque.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, lunedì 21 marzo 2022, in alcune località italiane: