Maltempo Piemonte: forti grandinate e alberi abbattuti nella serata di ieri | FOTO e VIDEO

È stata una giornata tempestosa quella vissuta ieri dal Nord Italia. A partire dal pomeriggio, infatti, si sono sviluppati forti temporali, proseguiti anche nel corso della notte. I fenomeni sono stati molto intensi, con forti piogge, intense grandinate e forti venti dal Piemonte fino a Veneto, dove Asolo è stata sommersa da una violenta grandinata, e Trentino Alto Adige, flagellato da venti forti e grandine.

In Piemonte, è stata notevole la grandinata che ha colpito Revello, nel Cuneese, come mostrano le immagini della gallery scorrevole in alto. A seguito dei nubifragi e delle grandinate, numerosi disagi sono stati segnalati anche tra Chivassese, Vercellese e Novarese.

Anche il forte vento ha fatto la sua parte. Ieri sono state registrate raffiche di 65km/h nel Torinese, più precisamente a Caselle e 66km/h a Pietrastretta, 63km/h a Pecetto Torinese, 57km/h a Torino. Nell’area di Verolengo, a est di Chivasso (Torino), sono state registrate raffiche intorno ai 45km/h. Il vento ha abbattuto anche un albero, che è caduto su un vicino campo di basket (vedi video in fondo all’articolo). Il Comune comunica che il campo resterà chiuso fino al ripristino.

Sempre nella stessa zona, spiccano i 62mm di pioggia caduti a Castagneto Po. 37mm sono stati registrati, invece, a San Francesco al Campo (Torino).

