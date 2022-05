Forte scirocco in Sicilia: alberi abbattuti e incendi

MeteoWeb

Un forte vento di scirocco sta colpendo oggi la Sicilia occidentale, provocando danni e alimentando anche alcuni incendi. Tra le raffiche più intense, segnaliamo 89km/h a Termini Imerese, 77km/h ad Alia, 70km/h a Bagheria, 68km/h a Palermo, ma anche 72km/h a Falcone, nel Messinese.

A Palermo, il vento ha abbattuto alberi che hanno danneggiato alcune auto parcheggiate in via Carlo Alberto Dalla Chiesa e in via Alfonso Giordano. Sempre a causa del vento, un albero è caduto sulla Strada provinciale Marsala – Trapani, all’altezza di San Leonardo: nessuno è rimasto ferito ma il traffico è bloccato.

Oltre al grosso incendio sulla montagna di Erice, che ha costretto all’evacuazione di alcune abitazioni, il vento alimenta le fiamme di un altro rogo scoppiato nella vicina frazione di Xitta, che hanno raggiunto i capannoni del Mercatone del mobile.

Forti venti, fino a burrasca, continueranno a soffiare sulla Sicilia anche nella giornata di domani, venerdì 6 maggio: la Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo.

