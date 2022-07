Temporali e forte vento in Liguria: tetti scoperchiati in Val Bormida, danni anche a Genova

MeteoWeb

Il fronte temporalesco che ha causato tanti danni nel basso Piemonte ha colpito anche la Liguria, con nubifragi, grandine e forti venti. Il vento ha scoperchiato tetti e sradicato piante e cartelli pubblicitari, come a Cairo Montenotte: in strada Chiappella e nella frazione di Ferrania, alberi sono caduti sulla carreggiata, rendendo inagibile la strada.

Saranno ore di duro lavoro per i Vigili del Fuoco del distaccamento cairese che hanno chiesto l’ausilio di alcune squadre di Savona per riuscire a rispondere alle numerose segnalazioni arrivate su tutto il territorio valbormidese.

Qualche disagio anche nell’entroterra di Genova. Decine le chiamate alla centrale operativa soprattutto per alberi caduti, persiane pericolanti e cartelloni in bilico. I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Fiorino, sulle alture del quartiere Voltri, a Mele e a Campo Ligure. A Genova le raffiche hanno sradicato un grosso albero in corso Carbonara, crollato su auto e moto posteggiate: fortunatamente non si registra nessun ferito. Per alcuni minuti è stata chiusa l’autostrada A6 tra Millesimo ed Altare.

Gravi danni per il vento, come alberi abbattuti e tetti scoperchiati, anche nella bassa Lombardia: strage sfiorata a Cremona.

