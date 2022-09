Maltempo, fenomeni estremi in Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Lazio. Le previsioni meteo

MeteoWeb

Si è conclusa la violenta ondata di maltempo che ha colpito il Centro-Nord dalla notte scorsa. La perturbazione ha prodotto violenti temporali che hanno scaricato ingenti quantità di pioggia soprattutto in Lombardia e Friuli Venezia Giulia, dove molte località sono state travolte da alluvioni lampo, ma anche in Toscana e Lazio. Non sono poi mancati i fenomeni estremi come tornado e grandinate. Un’enorme tromba d’aria si è formata a Civitavecchia, provocando danni, e un’altra di notevoli dimensioni si è formata sul Lago di Garda. La grandine, inoltre, ha raggiunto grosse dimensioni nel Frusinate, dove si contano danni ad auto e vetri delle case.

Tra i dati pluviometrici più rilevanti di questa ondata di maltempo, segnaliamo: 162mm a Grado, 146mm a Borgo Grotta Gigante, 136mm a Roiano-Scorcola, 134mm a San Lorenzo, 123mm a Peghera di Taleggio, 120mm a Rovenna di Cernobbio, Prosecco, 119mm a Moltrasio, 117mm a Monfalcone, 116mm a Galbiate, Chiadino, 110mm a Lecco, Ossuccio, 109mm a San Canzian d’Isonzo, 106mm a Perledo, 104mm a Lenno, Brunate San Maurizio, 100mm a Bonzeno di Bellano, 99mm a Mandello del Lario, 98mm a Parrana San Martino, 96mm a Valmadrera, 95mm a Olginate, Noceno di Vendrogno, 94mm a Rota d’Imagna, 93mm a Como, Trieste (Molo F.lli Bandiera), 89mm a Porlezza, 87mm a Morlupo, 84mm a Garlate, Piani Resinelli, 83mm a Lezzeno di Bellano, 82mm a Abbadia Lariana, 81mm a Ronchi dei Legionari, 78mm a Erve, 76mm a Collesalvetti, 75mm a Dongo, 74mm a Gravedona, 69mm a Nepi, 66mm a Montelibretti, 52mm a Barbarano Romano.

Ora i fenomeni estremi si sono conclusi. Nelle prossime ore, durante la notte, saranno ancora possibili temporali e piogge residue che potranno colpire in modo molto localizzato e isolato Umbria, alto Lazio e la Toscana. Qualche altro fenomeno di maltempo interesserà il Nord-Ovest tra la Lombardia e Liguria. Poi nel pomeriggio-sera potranno verificarsi temporali sparsi a macchia di leopardo, a tratti intensi, in Triveneto, intervallati da ampie schiarite. Su tutto il resto d’Italia, splenderà il sole.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: