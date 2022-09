Ancora maltempo nel Lazio: temporale e fulmini su Roma, grandine grossa in provincia | FOTO

MeteoWeb

È una giornata da incubo per il forte maltempo che si è abbattuto sul Lazio. Dopo il tornado che ha provocato gravi danni in provincia di Latina e l’alluvione che ha travolto Formia, in serata anche Roma è stata colpita da un forte temporale, accompagnato da tuoni e fulmini.

Il risultato è stato strade allagate e disagi alla circolazione soprattutto nel quadrante sud della città, dove sono caduti 16mm di pioggia tra le 20 e le 21.

Forte grandinata in provincia di Roma

Una forte grandinata si è verificata in serata tra Frascati e Monte Porzio Catone, in provincia di Roma. I chicchi di grandine hanno raggiunto dimensioni degne di nota, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. Grandine anche nella vicina Colonna. I chicchi hanno raggiunto dimensioni più grandi a Grottaferrata.

Allerta meteo per domani

L’allerta meteo della Protezione Civile regionale, lanciata per tutta la giornata di oggi fino alla mattina di domani, venerdì 30 settembre, prevede rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Il centro funzionale regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio; allerta gialla per criticità idraulica su bacini costieri sud.

