Allerta Meteo, ciclone Polare a 983hPa sul Nord: situazione critica per il maltempo al Centro/Sud | LIVE

L’Italia è flagellata dal maltempo provocato dal ciclone Polare che ha raggiunto i 983hPa sul Nord Italia in queste ore. Rispetto alle previsioni di ieri, è bastato 1°C in più per far saltare la prima nevicata attesa in pianura Padana, dove sta piovendo con temperature appena superiori allo zero: abbiamo +2°C a Piacenza, Novara e Alessandria, +3°C a Milano, Torino, Brescia e Bergamo e così la neve scende fino a quote molto basse ma non in pianura, seppur per un soffio e seppur nel giorno fin qui più freddo dell’inverno, che sarà seguito da una vera e propria escalation fredda nei prossimi giorni.

L’appuntamento con la neve in pianura Padana è soltanto rinviato a dopodomani, Giovedì 19, quando cadrà copiosa in base agli ultimi aggiornamenti soprattutto in Emilia Romagna, ma anche in Veneto. Intanto a rispettare pienamente le previsioni è lo scenario monsonico che in queste ore sta vivendo il Centro/Sud, in un contesto quasi tropicale: piogge torrenziali, venti impetuosi e caldo anomalo per il richiamo prefrontale proveniente dal Nord Africa. E se in Sicilia le temperature hanno diffusamente superato i +20°C con cielo sereno o poco nuvoloso, il clima è molto mite anche nelle zone più colpite dal maltempo tra Lazio, Abruzzo, Campania e Molise, con addirittura +11°C ai 700 metri di altitudine di Campobasso alle 18:30 della sera, una temperatura tipica di Maggio o Ottobre. Proprio tra le zone interne della Campania e il confine con il Molise sono caduti oltre 160mm di pioggia, e continua a diluviare. Il vento ha superato i 130km/h provocando gravi danni sia in Campania che in Toscana, anche per il mare in burrasca.

La situazione resterà estrema anche nelle prossime ore, con uno scenario invariato fino a domani quando il freddo avanzerà su Sardegna e Centro Italia. Sardegna che già oggi è colpita da forti piogge e temporali (segnalati temporali sparsi in giornata anche in Toscana e nel Lazio) con piogge diffuse su tutta l’isola e picchi di 60mm nei settori meridionali. Nubifragi in atto anche nel Lazio (100mm nel viterbese, intorno al lago di Bolsena) e in Umbria. Tutte località ancora sotto il flusso caldo-umido prefrontale ma in cui domani arriverà il freddo che oggi è invece limitato soltanto al Nord. Il ciclone Polare incombe, domani si estenderà al Centro e dopodomani al Sud portando gradualmente la neve a bassa quota anche sull’Appennino.

