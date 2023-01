Maltempo: alberi caduti, pali danneggiati e auto in difficoltà nella provincia di Forlì-Cesena

MeteoWeb

Tra ieri e oggi, sono stati 32 gli interventi svolti dal Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì Cesena nell’intero territorio provinciale riconducibili al maltempo. In particolare, il vento ha provocato molti danni. La boa dell’ISMAR-CNR al largo di Rimini ha fatto registrare una raffica massima di 135km/h, mentre sulla linea di costa i valori sono risultati compresi tra 75km/h e 95km/h.

I Vigili del Fuoco hanno portato a termine 18 interventi per alberi e rami caduti che ostruivano parzialmente o totalmente la circolazione stradale. Le squadre hanno poi ripristinato la viabilità e le condizioni di sicurezza per il traffico (6 Cesena, 1 Savignano sul Rubicone, 2 Bagno di Romagna, 1 Forlì, 1 Predappio, 2 Gatteo, 1 Castrocaro Terme, 2 Borghi, 1 Longiano, 1 Mercato Sataceno). Altri sei interventi hanno riguardato la rimozione di parti pericolanti e pali danneggiati dal vento, mentre in tre casi è stato necessario ripulire la sede stradale. Quattro gli automobilisti in difficoltà che hanno avuto bisogno di assistenza: uno degli interventi ha riguardato un autoarticolato sul Passo dei Mandrioli soccorso dalla squadra del distaccamento di Bagno di Romagna ed una del Comando Provinciale di Arezzo. Infine, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un allagamento.

