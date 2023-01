Maltempo, esonda il Velino: chiusa la Salaria, bloccata anche la ferrovia | LIVE

MeteoWeb

Il maltempo che sta colpendo il Centro/Sud Italia degenera nella notte nelle zone interne del Lazio: le piogge torrenziali e il caldo anomalo che determina lo scioglimento della neve anche ad alta quota hanno provocato pochi minuti fa l’esondazione del fiume Velino a Canetra (Rieti). Il fiume ha invaso la Salaria, che è chiusa in entrambe le direzioni.

Bloccata anche la ferrovia Terni-Sulmona e chiusa per allagamenti la stazione ferroviaria di Canetra.

