Maltempo, allagamenti in Molise: chiuso il sottopasso della stazione di Petacciato | FOTO 

Il transito di un ciclone sulla Sicilia sta portando maltempo sulle regioni del Sud. Diverse criticità si registrano in Molise, dove le piogge e il rapido scioglimento della neve caduta nei giorni scorsi ha determinato inondazioni e straripamenti. Le piogge abbondanti delle ultime ore hanno creato problemi anche alla stazione ferroviaria di Petacciato, dove i Vigili del Fuoco hanno dovuto chiudere il sottopassaggio a causa di allagamenti. Le squadre del distaccamento di Termoli hanno rilevato la presenza di circa 2 metri di acqua con il coinvolgimento dell’impianto elettrico.

Dopo contatti con gli operatori della stazione ferroviaria di Termoli, tutti i treni in transito sono stati convogliati sul primo binario per evitare l’uso del sottopasso e l’eventuale attraversamento dei binari da parte degli utenti. Attualmente la zona è transennata fino al ripristino delle condizioni di sicurezza da parte dei tecnici delle Ferrovie.

A Termoli, invece, sempre a causa del maltempo un’auto con a bordo 4 ragazzi è finita contro la galleria della tangenziale di Termoli, la SS709. Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area. Uno dei giovani è rimasto ferito ed è stato condotto in ospedale a Termoli dal 118 Molise. In zona per i rilievi la Polizia Stradale.

