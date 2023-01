Maltempo, torna la neve sull’Appennino tosco-emiliano: in atto copiose nevicate | FOTO

MeteoWeb

Dopo tanta attesa e un inverno finora all’asciutto, compreso il periodo natalizio, cosa che ha portato le istituzioni locali e i territori montani a chiedere aiuti anche economici al Governo, è tornata la neve sull’Appennino tosco-emiliano. “Nevica copiosamente sull’Appennino”, ha scritto il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social. “In funzione i mezzi spazzaneve sulle strade dell’Appennino, nevica già dai 900 metri di quota. Al momento 13cm di neve all’Abetone, 14cm al Casone di Profecchia”.

Sull’Appennino emiliano-romagnolo, le previsioni meteo per oggi danno quota neve intorno a 1.000-1.300 metri sui rilievi centro-orientali, 700-1.000 metri su quelli occidentali. Sull’Appennino modenese, sono caduti circa 10 centimetri di neve nella zona del Passo delle Radici, nel Comune di Frassinoro. Imbiancata anche Piandelagotti. I tecnici della Provincia stanno verificando dal pomeriggio la situazione delle strade di montagna, che risultano tutte aperte e transitabili. Nella serata saranno salate le strade a rischio di gelate notturne. Per tenere pulita la rete di oltre 900 chilometri di strade provinciali, la Provincia dispone quest’anno di 165 mezzi di cui 115 spartineve, tutti di ditte private convenzionate; di questi 62 sono in montagna e 53 in pianura.

Nel comprensorio del Cimone, sopra i 1.100 metri, sta nevicando in maniera copiosa, a giudicare dalle foto scattate a Sestola, Canevare di Fanano, Le Polle, Passo del Lupo e Lago della Ninfa, pubblicate online sul portale degli impianti sciistici del Cimone. Neve anche sull’Appennino forlivese oltre i 1.250 metri di quota.

Secondo le previsioni di Arpae le nevicate, seppur deboli, dovrebbero proseguire in Appennino fino a dopodomani, mercoledì 18 gennaio. Un’allerta di colore giallo è stata emessa per la giornata di domani, martedì 17 gennaio, per “deboli nevicate fino a quote collinari” tra le province di Parma e Piacenza, con accumulo atteso di cinque-dieci centimetri, oltre ad acqua mista a neve in pianura.

