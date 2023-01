Maltempo Campania: neve sul Monte Cervati | FOTO

MeteoWeb

L’abbassamento delle temperature e il maltempo degli ultimi giorni hanno portato, questa mattina, la prima neve del 2023 anche sulla vetta più alta della Campania, il Monte Cervati. Le immagini condivise sui social dall’associazione ‘Le Tre T del Cervati – Territorio, Tradizione e Tutela’ restituiscono un paesaggio imbiancato con panorami mozzafiato sulla montagna in provincia di Salerno.

Dopo il caldo anomalo delle scorse settimane, le temperature si sono abbassate nella regione, così come in tutto il Sud, a causa dell’arrivo di un fronte freddo. Le massime indicano +9°C a Avellino, +10°C a Benevento, +12°C a Salerno, +13°C a Caserta, +14°C a Napoli.

