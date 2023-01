Maltempo, neve nel Vicentino: oltre 20 centimetri in montagna, imbiancato l’Altopiano dei Sette Comuni | FOTO

MeteoWeb

Le montagne del Vicentino sono interessate dal primo pomeriggio di oggi da una precipitazione nevosa, particolarmente abbondante dove sono presenti la maggior parte delle piste da sci. Sopra i 1200-1300 metri in poche ore sono caduti tra i 20 e i 25 centimetri di neve, che si sono aggiunti allo strato precedente. Ad Asiago, Gallio e Roana, località dell’Altopiano dei Sette Comuni, attorno ai 1000 metri, la coltre bianca è limitata a 5-7 centimetri, quanto è bastato ad imbiancare i paesaggi, che hanno ora un aspetto tipicamente invernale.

Verso sera, il limite delle nevicate si era abbassato sino ai 500-600 metri delle pendici altopianesi, verso la Pedemontana vicentina e il Bassanese. In queste zone nevicherà molto di più domani, e fino a quote più basse lambendo la pianura (dove però non nevicherà).

Al momento non si registrano grossi disagi alla circolazione, ma per raggiungere le zone di montagne è obbligatorio l’uso di gomme termiche o catene. In Altopiano i mezzi spargisale sono entrati in funzione già dal primo pomeriggio, mentre gli spazzaneve stanno lavorando sulle contrade più a nord e sulle arterie che conducono nei comprensori sciistici.

