Previsioni Meteo, Febbraio inizia con una grande ondata di GELO da Nord/Est? Le ipotesi dai modelli

MeteoWeb

Mentre i soliti tragediografi della meteorologia blaterano di “inverno finito” già adesso che, invece, l’inverno è appena iniziato, gli scenari meteo per i prossimi giorni sono assolutamente invernali. Anzi. Febbraio inizierà con una nuova intensa ondata di freddo che, secondo alcune proiezioni dei modelli, potrebbe addirittura essere grande gelo, tra Venerdì 3 e Domenica 5 Febbraio. Cioè tra pochi giorni. Altro che “inverno finito”.

Tutti i modelli delineano la stessa situazione, con un possente Anticiclone delle Azzorre nell’oceano Atlantico in risalita verso la Scandinavia. Una situazione ideale per aprire la strada del Mediterraneo per il grande freddo artico che, infatti, scivolerà proprio lungo il bordo orientale dell’alta pressione oceanica raggiungendo dapprima l’Europa Centro/Orientale, poi anche i Balcani e l’Italia.

Previsioni Meteo, la tendenza sinottica in Europa tra Sabato 28 Gennaio e Domenica 5 Febbraio

Mentre al Sud è un weekend di freddo, maltempo e neve, domani inizieranno i Giorni dellaMerla che quest’anno saranno condizionati da un clima tipicamente invernale, seppur senza eccessi freddi. Proprio nei prossimi giorni si giocherà la sfida decisiva tra l’Anticiclone e il Vortice Polare che si contenderanno la conquista del territorio Mediterraneo centrale, e quindi dell’Italia. L’Anticiclone non ce la farà: si fermerà a Nord/Ovest delle Alpi, e lascerà quindi l’Italia esposta alle fredde correnti Nord/Orientali. Le ultime ipotesi dai modelli vanno dal freddo intenso al grande gelo. Prevedere l’entità delle nevicate è ancora prematuro e dipenderà dal posizionamento del minimo di bassa pressione che inevitabilmente accompagnerà l’irruzione, che quindi non sarà secca ma certamente accompagnata da precipitazioni che risulteranno nevose fino a quote molto basse, forse persino su coste e pianure. In ogni caso ne vedremo delle belle. E non solo per quest’episodio. L’inverno quest’anno è soltanto appena iniziato. Certamente in modo particolarmente tardivo, e a maggior ragione si concluderà in modo altrettanto tardivo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: