Allerta Meteo rossa in Sicilia per il Ciclone di Malta: la Protezione Civile mobilita Prefetti, Vigili del Fuoco e volontari

È massima l’allerta per il maltempo che il “Ciclone di Malta” provocherà sulla Sicilia nella giornata di domani, giovedì 9 febbraio, tanto che è stata dichiarata l’allerta meteo rossa sul settore orientale dell’isola. La Protezione Civile regionale, dunque, mobilita Prefetti, Vigili del Fuoco e volontari.

“Allerta rossa per i comuni delle province di Messina, Catania, Enna, Siracusa e Ragusa. Videoconferenza con i Prefetti dell’isola, la direzione regionale dei Vigili del Fuoco, i dirigenti territoriali provinciali di pc, i Nopi, il CFD e il Ser Volontariato”, comunica sui social Salvo Cocina, Capo della Protezione Civile regionale della Sicilia.

Dopo l’allerta meteo rossa diramata dalla Protezione Civile regionale, la Prefettura di Ragusa ha invitato i sindaci a valutare l’opportunità di attivare i Coc (Centri operativi comunali) per un continuo monitoraggio delle situazioni di potenziale criticità. Per domani mattina è stata convocata una riunione in videoconferenza con i primi cittadini della Provincia per un aggiornamento in tempo reale dell’evoluzione metereologica sui territori di competenza. Al vertice parteciperanno il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, i responsabili della Provincia regionale e del Dipartimento della Protezione Civile e le forze dell’ordine territoriali. Tutti i sindaci sono stati sensibilizzati a diramare con “ogni possibile mezzo di comunicazione, anche con automezzi sonori“, appelli alla popolazione affinché siano tenuti “comportamenti di massima cautela evitando spostamenti che non siano di indifferibile e urgente necessità”.