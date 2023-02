Maltempo, il ciclone si intensifica nella notte: Catania raggiunge i 94km/h. Nubifragi a Palermo, Ragusa e Siracusa

MeteoWeb

Si intensifica il ciclone in transito tra Malta e la Sicilia: Catania Fontanarossa ha raggiunto raffiche di 94km/h tra l’1:20 e l’1:50 della notte, il valore massimo della perturbazione ma purtroppo ancora parziale. Il vento, infatti, aumenterà ancora su tutta la Sicilia sud/orientale nelle prossime 12 ore.

Rinforza anche la pioggia: sta diluviando a Siracusa, Ragusa e soprattutto Modica. Continua a piovere a Catania e nella notte la pioggia ha raggiunto anche Palermo. Siracusa ha raggiunto i 233mm dall’inizio del peggioramento, in poco più di 24 ore. Modica è a 205mm, Ragusa a 197mm. Nelle zone interne della Sicilia nevica in modo sempre più copioso.

Situazione critica anche a Malta, dove Bengħajsa è arrivata a 125mm, Msida a 121mm, Xagħra (Gozo) 101mm.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: