Il Ciclone di Malta si avvicina a Calabria e Sicilia nella notte: situazione drammatica per neve, pioggia e vento

Il Ciclone di Malta si sta rinforzando nella notte: mentre Malta è letteralmente disastrata per la distruzione provocata dalla tempesta, in Sicilia sta iniziando la fase peggiore. Il ciclone si sta avvicinando all’isola, in risalita nel Canale di Sicilia, e infatti i venti sono in rinforzo. Gli anemometri registrano vento in forte aumento in serata, con raffiche di 89km/h a Catania Fontanarossa, 74km/h a Carlentini, 68km/h ad Acireale, 64km/h a Nicolosi, 63km/h a Cozzo Spadaro. La situazione inizia a farsi seria, in vista del vero e proprio passaggio della tempesta che nella mattinata di Venerdì flagellerà il Sud/Est siciliano con raffiche ad oltre 100km/h.

Ma la situazione è sempre più pesante anche in termini di precipitazioni. Il maltempo si sta intensificando su tutto il territorio siciliano e calabrese. La giornata di Giovedì 9 Febbraio s’è conclusa con accumuli pluviometrici giornalieri impressionanti nel Sud/Est della Sicilia, tra siracusano e ragusano, dove in 24 ore sono caduti 190mm di pioggia a Siracusa e Ragusa Ibla, 173mm a Modica, 171mm a Sortino, 166mm a Noto, 161mm a Francofonte, 153mm a Carlentini, 150mm a Palazzolo Acreide, 143mm ad Ispica, 125mm a Scicli, 120mm ad Augusta, 106mm a Pachino, 100mm a Caltagirone, 95mm a Santa Croce Camerina, 73mm a Mazzarone, 68mm a Comiso.

Piogge torrenziali anche nel catanese e in modo particolare nell’area etnea, dove gli accumuli giornalieri sono stati di 197mm a Zafferana Etnea, 189mm a Mascalucia, 182mm a Fornazzo, 155mm a Nicolosi, 147mm a Pedara, 137mm a Linguaglossa, 114mm a San Giovanni La Punta, 103mm a Catania, 83mm a Giarre e Randazzo, 82mm a Sigonella. Questa situazione sta determinando molte criticità sul territorio.

Il maltempo ha distrutto anche un pezzo storia della provincia iblea: a causa del forte vento e della pioggia, infatti, nel pomeriggio di ieri è crollata la Fornace Penna di Punta Pisciotto, un monumento di archeologia industriale che risale al 1912 come stabilimento di laterizi che venivano esportati prevalentemente in Libia.

Purtroppo il maltempo si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore. Quella di Venerdì 10 Febbraio sarà la giornata peggiore: il ciclone si avvicinerà ulteriormente a Calabria e Sicilia e proprio Venerdì mattina sono attese le precipitazioni più abbondanti, che determineranno ulteriori grandi nevicate soprattutto in Sicilia, tra Etna e Nebrodi, ma anche sulle Madonie, nel palermitano e in Calabria, con accumuli straordinari nell’Aspromonte già seppellito da una grande nevicata in queste ore.

