Meteo, Italia divisa in due: al Nord esplode la primavera, freddo e neve al Sud 

L’Italia si ritrova divisa in due dal punto di vista meteorologico: mentre al Nord è esplosa la primavera, il Sud è ancora alle prese con freddo e neve, dopo il violento maltempo provocato dal Ciclone Helios su Calabria e Sicilia nei giorni scorsi. Questa situazione è determinata dall’azione dell’anticiclone sull’Europa centrale, che occupa anche il Nord Italia, provocando temperature sui +16-17°C in Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia. Abbiamo, per esempio, temperature massime di +17°C a Torino, Como, Lecco, Sondrio, Saint Christophe, +16°C a Milano, Monza, Varese, +15°C a Bergamo, Alessandria, Asti, Aosta.

Un fronte freddo dai Balcani, invece, avanza al Sud, portando piogge sparse in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. I fenomeni saranno in intensificazione nel pomeriggio-sera, con nevicate sui rilievi oltre i 900-1000 metri, ma non sarà nulla di estremo. Si registrano temperature massime di +14°C a Lecce, Brindisi, +13°C a Messina, Taranto, +12°C a Bari, +10°C a Pisticci. Al Sud, dunque, è ancora pieno inverno a causa degli spifferi di freddo dai Balcani lungo il bordo sudorientale dell’anticiclone, che invece sta occupando l’Europa centrale e il Nord Italia.

Quest’ultimo spiffero freddo al Sud si concluderà domani, lunedì 13 febbraio. Nel corso della settimana, l’anticiclone si estenderà anche al Centro-Sud, con temperature in lento e graduale aumento nelle ore diurne. L’anticiclone regalerà bel tempo, cielo sereno o poco nuvoloso, anche se sarà un anticiclone tipicamente invernale, quindi di notte continuerà a fare decisamente freddo in tutta Italia, con estese gelate in valli e pianure.

