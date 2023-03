Maltempo: funnel cloud e grandine in Romagna oggi | FOTO

MeteoWeb

È un 15 marzo di maltempo sull’Italia. Intensi temporali hanno colpito soprattutto il Sud, ma anche le regioni adriatiche. In Veneto, sono state registrate grandinate, così come in Romagna, dove però a prendersi la scena meteorologica è stato un funnel cloud, preludio di un tornado. La nube ad imbuto è stata avvistata nel Ravennate, da località come Lugo e Bagnacavallo Villaprati. Il vortice sembrerebbe non aver toccato terra, altrimenti si potrebbe parlare a tutti gli effetti di tornado, e dunque non si registrano danni. Le immagini della gallery scorrevole in alto sono comunque spettacolari.

Nella provincia di Forlì Cesena, si registrano anche grandinate, come quella di lieve entità che ha interessato Giaggiolo intorno all’ora di pranzo. Sul fronte pioggia, spiccano i 23mm caduti a Malborghetto di Boara, 18mm a Cotignola, Voltana, 17mm a Faenza, Quartesana, Lavezzola.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: