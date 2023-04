Allerta Meteo, notte di forte maltempo al Sud: piogge e temporali risalgono Sicilia e Calabria

MeteoWeb

Il maltempo è arrivato al Sud, dopo aver imperversato su gran parte del Paese nel corso della giornata. Forti piogge e temporali stanno risalendo Sicilia e Calabria meridionale. Diluvia a Catania con picchi di 15mm nell’hinterland etneo e temperatura crollata a +11°C in città. Piogge e temporali stanno interessando anche lo Stretto di Messina e la Calabria meridionale, con frequenti fulminazioni e precipitazioni in intensificazione.

Nel corso della notte il maltempo si intensificherà proprio sulla Calabria, in risalita da sud, e nel Golfo di Taranto, coinvolgendo anche Puglia e Basilicata. Ma continuerà a piovere in modo intenso nella Sicilia orientale, soprattutto settentrionale, in provincia di Messina. Proprio in Calabria e Sicilia, domani le scuole rimarranno chiuse in moltissimi comuni.

