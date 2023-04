Meteo, le temperature massime di oggi: +31°C a Francofonte

MeteoWeb

Una perturbazione ha riportato maltempo sull’Italia, in particolare al Nord, con piogge e temporali, e neve sulle Alpi. Al maltempo, è associato un forte calo delle temperature sulle regioni settentrionali; molto caldo, invece, al Sud per il richiamo pre-frontale rispetto al ciclone presente al Nord. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, giovedì 13 aprile, in alcune località italiane:

+31°C a Francofonte

a Siracusa, Mineo Paternò +29°C ad Aidone

a Palermo, Enna, Augusta, Termini Imerese, Caltagirone, Ramacca Giumarra, Aragona, Lascari, Rende, Platì +27°C a Caltanissetta, Mileto, Feroleto della Chiesa

a Cosenza, Torano Scalo, Rizziconi, Brancaleone, Bisceglie, Molfetta +25°C a Catania, Cerignola, Barletta

ad Agrigento, Trapani, Terlizzi, Bitonto +23°C a Bari, Brindisi, Catanzaro, Vibo Valentia, Pisticci, Termoli, Boscoreale, Chieti

a Lecce, Reggio Calabria, Crotone, Benevento, Sapri, Agropoli, Sant’Antonio Abate, Boscotrecase, Castiadas, Tertenia, Rimini +21°C a Messina

a Bologna, Ravenna, Cesena, Pescara, Avellino, Vieste, Villaputzu, Sestu +19°C a Ferrara, Imola, Forlì, Firenze, Orvieto, Foligno, Latina, Taranto, Caserta, Campobasso, Quartu Sant’Elena

a Roma, Sanremo, Cisano sul Neva, Prato, Macerata, Fermo, Terni, Spoleto, Norcia, L’Aquila, Tivoli, Gaeta, Terracina, Napoli, Salerno, Cagliari +17°C a Torino, La Spezia, Laigueglia, Rovigo, Oristano, Olbia

a Genova, Imperia, Modena, Reggio Emilia, Pisa, Lucca, Empoli, Ancona, Perugia, Viterbo, Frosinone, Sassari +15°C a Varese, Savona, Arezzo, Gubbio, Isernia, Alghero

a Milano, Mantova, Cremona, Como, Asti, Novara, Vercelli, Biella, Verona, Trieste, Siena, Urbino +13°C a Venezia, Padova, Vicenza, Udine, Pordenone, Brescia, Pavia, Alessandria, Piacenza, Nuoro

a Treviso, Monza, Lodi, Crema, Cuneo, Aosta +11°C a Trento, Bolzano, Lecco

a Bergamo, Sondrio, Belluno +9°C a Bressanone

