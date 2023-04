Maltempo Lombardia: pioggia e neve oltre i mille metri nella Bergamasca | FOTO

MeteoWeb

Una perturbazione atlantica ha fato ripiombare il Nord in inverno oggi, con piogge, temporali e neve in montagna. Nella Bergamasca, la neve è scesa oltre i mille metri di quota: a Oltre il Colle e Zambla sono caduti copiosi fiocchi di neve, che hanno imbiancato strade e case (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Non si registrano per ora particolari problemi.

Su tutto il resto della Bergamasca, dal capoluogo alla pianura, piove dalla scorsa notte: si registrano picchi di 55mm, come a Mozzo e Almè, e valori diffusi di 40-50mm. È già stata allertata la Protezione civile. A Val Brembilla un’abitazione in ristrutturazione si è allagata a causa di alcune infiltrazioni dal tetto.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: