Allarme in Romagna, inizia lo svasamento della diga di Ridracoli: altro che siccità, il problema è la troppa acqua!

Altro che siccità. In Romagna il problema è esattamente l’opposto: c’è troppa acqua, talmente tanto in eccesso che questa sera le autorità hanno deciso lo svasamento della diga di Ridracoli, per ridurre l’acqua sull’invaso ed avere un effetto laminazione per la giornata di martedì in cui si attendono oltre 200mm di pioggia ed è alto il timore che si possa verificare un’altra grave alluvione.

Con questa misura, la speranza è che l’invaso possa ridurre gli effetti del Bidente a valle in vista delle abbondanti precipitazioni che ingrosseranno notevolmente tutti i corsi d’acqua della zona.

