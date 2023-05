Maltempo Basilicata: allagamenti e disagi nel Materano | FOTO

MeteoWeb

Il ciclone sullo Ionio ha alimentato forte maltempo oggi al Sud. Le situazioni più difficili in Calabria e Sicilia, con allagamenti e frane e persino un ponte crollato, ma anche in Basilicata si fanno sentire gli effetti del maltempo. Le abbondanti precipitazioni di queste ore stanno causando disagi alla viabilità nel Materano. Per via dell’innalzamento del livello del fiume Basento, che ha provocato allagamenti in località Torre Accio nel territorio di Pisticci (Matera), è stato allertato il personale della Provincia di Matera, arrivato sul posto per un sopralluogo. Al termine delle verifiche l’amministrazione provinciale ha vietato la circolazione sul ponte che attraversa il Basento, sulla strada provinciale 14 Tinchi-Bernalda. La strada è stata interrotta e il traffico è deviato sulla viabilità locale.

