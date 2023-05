Il maltempo flagella il Centro-Sud: Sardegna in ginocchio per allagamenti e frane, nubifragi e grandine su molte regioni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Si sta per concludere un’altra giornata dai forti temporali pomeridiani sull’Italia. Particolarmente colpito oggi il Centro-Sud, con nubifragi, grandinate, frane e allagamenti in diverse regioni. Si registrano picchi di 75-78mm tra Molise, Puglia settentrionale e zone interne della Campania, ma anche oltre 50mm in Sardegna, per il secondo giorno consecutivo, e 30-50mm anche in molte località tra Toscana, Lazio e Sicilia.

La regione più colpita da allagamenti e frane a causa di nubifragi che hanno colpito l’isola da nord a sud è la Sardegna. I dati pluviometrici più rilevanti indicano: 64mm a Carbonia, 61mm a Oschiri, 44mm a Thiesi, 40mm a Guspini, 31mm a Barbusi, 20mm a Porto Pino e Samugheo Noedda.

In Puglia, spiccano i 75mm caduti a Lucera, nel Foggiano, 44mm a Santeramo in Colle, 29mm a Veglie, Cagnano Varano, 28mm a Vico del Gargano. In Campania, segnaliamo 54mm a Sant’Angelo d’Alife, 52mm a Cusano Mutri, 37mm a Ospedaletto d’Alpinolo, 35mm a Baia e Latina, 33mm a Santa Maria Capua Vetere, 30mm a Summonte. Nel Lazio, sono caduti 70mm a Sutri, 38mm a Rocca Priora, 37mm ad Ariccia, 34mm a Nepi. In Molise, 49mm a Campodipietra, 35mm a Bojano, 30mm a Roccamandolfi.

Forte maltempo sulla Sardegna: allagamenti, frane e danni da nord a sud

I violenti temporali che oggi hanno colpito gran parte della Sardegna hanno provocato danni e disagi in lungo e in largo sull’isola, dal Sassarese al Sulcis. Le prime notizie di allagamenti sono arrivate da Carbonia, colpita da un intenso nubifragio nel primo pomeriggio. Ma violente piogge si sono abbattute anche su tutto il territorio del Logudoro, nel nord-est della Sardegna. Nei comuni di Oschiri e Berchidda le grandi quantità d’acqua cadute nell’arco di poco più di due ore hanno causato l’allagamento di alcune abitazioni, negozi e seminterrati.

Diverse strade di Oschiri si sono trasformate in torrenti; l’acqua però è riuscita a defluire quasi subito senza creare troppi danni. L’amministrazione comunale ha allertato la Protezione Civile e richiesto l’arrivo di mezzi di soccorso per ripristinare la sicurezza sulle strade del centro abitato. Sul posto anche i Vigili del Guoco del distaccamento di Ozieri. Nel comune di Berchidda, invece, si segnala l’allagamento della strada che collega il centro del paese con la sua zona industriale.

Paura e danni a Bonnanaro, nel Sassarese, per un nubifragio che per un’ora ha imperversato sul paese provocando allagamenti, frane, crolli di muri. Una casa dove abita un’anziana donna è stata evacuata perché l’acqua ha invaso l’abitazione raggiungendo un livello preoccupante. Decine di persone stanno svuotando come possono le loro abitazioni dall’acqua. Le impressionanti immagini girate dai cittadini e condivise sui social mostrano strade trasformate in fiumi, cedimenti e l’acqua che blocca le auto.

Nubifragio a Bonnanaro, fiumi d'acqua nelle strade bloccano i veicoli

In paese sono crollati numerosi muretti di recinzione e di sostegno, spazzati via dalla furia dell’acqua che arriva come un torrente dall’alto del monte che sovrasta il centro abitato. In diversi punti si sono verificate piccole frane, la cui pericolosità va ora verificata. Anche al cimitero ha ceduto un muro di sostegno. Disagi si registrano anche sulla strada statale 131, sempre all’altezza di Bonnanaro. L’asfalto ha ceduto sul raccordo fra la 131 e le zona industriale della cittadina.

Decine le abitazioni evacuate in periferia e anche in parte del centro del paese, dove l’acqua ha superato in certi punti anche il metro di altezza. Nelle vie Nazionale, Milano Torino e Giardini sono in azione anche le pompe idrovore per liberare strade e sentieri dall’acqua, che ha trascinato detriti lungo il suo corso. “A mia memoria, in 70 anni, non ho mai visto tanta acqua venire giù”, dice il sindaco, Giovanni Antonio Carta, mentre fa una ispezione per le strade del paese per verificare i danni. “Per ora ha smesso di piovere e tiriamo un sospiro di sollievo, ma adesso c’è da fare la conta dei danni. Serviranno molti soldi per rimettere tutto a posto”. Il sindaco ha fatto la dichiarazione di pubblica calamità naturale e istituito il Centro operativo comunale per gestire l’emergenza e dare assistenza a tutti i cittadini in difficoltà.

Sardegna, gravi allagamenti a Bonnanaro

Due giorni fa, domenica, un acquazzone altrettanto violento si era abbattuto sulla zona industriale dove si concentrano le attività produttive del paese, allagando le vie e causando lo sprofondamento di una strada, che è stata chiusa e messa in sicurezza con l’intervento dei Vigili del Fuoco. Pompieri che anche questo pomeriggio sono tornati a Bonnanaro per intervenire nei punti più critici.

A Thiesi, l’acqua ha divelto l’asfalto lungo la strada che collega il paese con Bessude, che è stata chiusa al traffico. Il cimitero è stato completamente allagato, una fila di loculi è crollata e si registrano danni in molte parti. Le strade del paese si sono trasformate in fiumi, numerosi scantinati e piani terra delle abitazioni sono stati allagati dall’acqua. Piccole frane e crolli in diverse zone del centro abitato. Due automobilisti hanno dovuto abbandonare le proprie auto e mettersi in salvo per non essere travolti dall’acqua. “È un disastro, un disastro“, ripete il sindaco, Gianfranco Soletta, mentre organizza i primi interventi di soccorso con la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco. “Adesso facciamo il possibile, poi domani cercheremo di quantificare i danni. Per fortuna non sembra che al momento ci siano persone ferite o in grossa difficoltà”.

Maltempo Sardegna, automobilisti bloccati sulle strade nel Sassarese

Esonda torrente in Molise: famiglia isolata

Il maltempo ha creato danni e disagi questo pomeriggio in diverse zone del Molise. La situazione più grave si è verificata a Baranello (Campobasso) dove, dopo un forte temporale, è esondato un torrente in contrada San Pietro. L’acqua ha travolto e danneggiato una strada e una famiglia con un neonato che abita nella zona è rimasta isolata. Sul posto i Vigili del Fuoco. Il sindaco del paese Riccardo Di Chiro ha attivato la Prefettura e la famiglia è stata poi raggiunta attraverso una strada impervia. I danni sono ingenti. La zona travolta dall’acqua si trova non distante dal centro abitato. Saranno ora necessari interventi per la messa in sicurezza e per la rimozione di fango e detriti. La strada è stata chiusa al traffico.

Così il primo cittadino, Riccardo Di Chiro: “il Comune di Baranello ha ottenuto un finanziamento di 900mila euro che verrà utilizzato per costruire un nuovo ponte e rispetto al quale abbiamo già incaricato gli ingegneri per la progettazione. I lavori partiranno entro giugno/luglio e consisteranno nel rifacimento del ponte ma anche in un’opera di contenimento dello smottamento franoso che riguarda quella zona”.

Nubifragi e allagamenti nel Foggiano

Un nubifragio si è abbattuto questo pomeriggio su gran parte della provincia di Foggia e, in particolare, sul Gargano, dove sono stati registrati disagi. A San Giovanni Rotondo, la violenza della pioggia e la grandine hanno allagato la strada provinciale 45 bis che è stata chiusa perché impraticabile. In alcune zone l’acqua ha completamente allagato le strade, alcuni automobilisti sono rimasti in panne. Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco. Stessa situazione anche a Monte Sant’Angelo dove sono stati registrati allagamenti in diversi garage. Allagamenti registrati anche all’ospedale di Lucera, dove la Protezione Civile è intervenuta con le idrovore risolvendo il problema.

Maltempo Sicilia: colpiti la costa tirrenica e il centro dell’isola

Forti temporali hanno interessato anche la Sicilia, in particolare la costa tirrenica e il cuore dell’isola. Le piogge più intense sono cadute nel Palermitano. Segnaliamo: 46mm a Sclafani Bagni, 43mm a Polizzi Generosa, 36mm a Piazza Armerina, 29mm a Petralia Sottana, 28mm a Cesarò Monte Soro, 21mm a Randazzo. Da diverse località del Palermitano, arrivano immagini di strade allagate e criticità. A Licodia Eubea, nel Catanese, segnalata anche una frana in contrada Acqua Molla.

Maltempo Sicilia, allagamenti e grandine a Caccamo

Maltempo Sicilia, tanta acqua nelle strade di Lercara Friddi

Anche in questi minuti, forti temporali sono in corso sulla Sicilia, in particolare nel Messinese tra Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e Isole Eolie, con tempeste di fulmini e nubifragi.

Altri forti temporali sono in atto al Nord, sul Piemonte nordoccidentale, in alcune zone della Lombardia settentrionale e orientale e diffusi in molte zone del Friuli Venezia Giulia.

