Forti piogge nell’area mediterranea: alluvioni lampo nella Serbia occidentale | VIDEO

L’area mediterranea è “terra di nessuno” dal punto di vista barico in questi giorni e, complice la presenza di un poderoso anticiclone sul Nord Europa, infiltrazioni fresche e instabili provocano forte maltempo dal Nord Africa alla Penisola Iberica fino all’Italia e alla Penisola Balcanica. E così, forti temporali pomeridiani stanno provocando nubifragi, grandinate e criticità in molte regioni italiane e anche la Spagna, la Tunisia e l’Algeria sono alle prese con intense piogge, responsabili di allagamenti e danni. Gli effetti di questa configurazione meteorologica si fanno sentire anche sui Balcani. Parte della Serbia occidentale, per esempio, è stata colpita da alluvioni lampo.

Due episodi di piogge convettive estreme si sono verificate nella città di Loznica, con 71mm caduti sabato 27 maggio e 73mm martedì 30 maggio. Negli ultimi 5 giorni, i temporali hanno portato in questa città 174mm, mentre la somma media di maggio è di 91mm. Di seguito, le somme delle precipitazioni giornaliere dalla rete ufficiale in Serbia:

77mm a Lešnica il 30 maggio

a Lešnica il 30 maggio 66mm a Stepanovićevo il 29 maggio

a Stepanovićevo il 29 maggio 72mm a Čitluk il 27 maggio

a Čitluk il 27 maggio 47mm a Nova Varoš il 26 maggio.

Maltempo Serbia, grandi piogge provocano allagamenti a Klupci