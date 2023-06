Notte di forte maltempo al Centro: temporali stazionari dalla Toscana alle Marche

MeteoWeb

Sta per concludersi una giornata di forte maltempo al Centro-Nord, che ha visto piogge torrenziali colpire fin dal mattino Liguria e Toscana e forti temporali nel pomeriggio in Piemonte, Marche, Umbria e Abruzzo. E forti temporali sono ancora in atto nelle ore notturne a causa di una depressione presente sul Mar Ligure e ben visibile nell’immagine in alto. In particolare, una linea di temporali stazionari è in atto su una fascia che va dalla Toscana meridionale alla costa delle Marche, passando per il nord dell’Umbria: in questa fascia, localmente si superano i 100mm di accumuli e tuoni e fulmini squarciano il buio. Altri temporali sono in corso nel nord della Toscana e nell’estremo sud del Veneto, al confine con l’Emilia Romagna, puntando verso Venezia, già alle prese con l’acqua alta.

Le temperature non sembrano affatto quelle di una notte di fine giugno, soprattutto nelle aree interessate dal maltempo. Abbiamo solo +17°C a Siena, +18°C ad Arezzo e Jesi.

Già nel pomeriggio, nelle regioni colpite dal maltempo si sono verificati disagi, come allagamenti di strade e scantinati, alberi caduti e conseguenti problemi alla circolazione. Si è sfiorata la tragedia nelle Marche quando un albero è caduto su un’auto in transito a Piane di Rapagnano, nel Fermano, mentre in Toscana un tornado ha lasciato a bocca aperta i presenti a Riotorto, nel Livornese. Liguria e Toscana sono state le regioni più colpite dalle piogge, che hanno superato i 100mm di accumulo. In Liguria, si registrano finora 158mm a Favale di Malvaro, 121mm a Parazzuolo di Rezzoaglio, 114mm a Bragalla, 116mm a Genova Nervi. In Toscana, finora sono caduti 124mm di pioggia a Montisi, 91mm a San Ferdinando, Monte Ginezzo, 85mm a Calzalunga, 82mm a Cortona, 76mm a Monticchiello, 73mm a Montalcino, 62mm a Livorno, 55mm a Montepulciano.

Il maltempo continuerà a colpire le regioni del Centro anche nella notte, in particolare in modo intenso su Toscana, Umbria e Marche, ma anche su Lazio e Abruzzo e anche nella giornata di domani, sabato 1 luglio, quando si estenderà anche alle regioni del Sud, con rischio di piogge torrenziali nel nord della Campania, con accumuli fino a 100mm al confine con il Molise, e forti temporali nello stesso Molise, nella seconda parte di giornata in Puglia e sulla fascia tirrenica settentrionale della Calabria (qui nella seconda parte di giornata).

