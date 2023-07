Maltempo Lombardia: disagi e rallentamenti sulle linee ferroviarie

MeteoWeb

A causa dell’ondata eccezionale di maltempo che ha colpito alcune province della Lombardia, questa mattina si sono verificati una serie di guasti all’infrastruttura ferroviaria, che hanno condizionato la regolarità del servizio. Per far fronte alla situazione di emergenza che si è creata, Ferrovienord ha impiegato circa 60 addetti del reparto manutenzione. “Voglio ringraziare tutte le strutture e il personale coinvolto per la tempestività degli interventi e per la capacità di affrontare una situazione fuori dall’ordinario, dimostrando professionalità, efficienza e dedizione“, dichiara il Presidente di Ferrovienord Fulvio Caradonna.

Di seguito un riepilogo delle principali situazioni di criticità che si sono verificate oggi sulle linee gestite da Ferrovienord. Poco prima delle 7 del mattino, il forte maltempo ha causato un’anomalia alle condutture di trazione elettrica nell’impianto di Saronno che ha impedito l’utilizzo di 6 dei 9 binari di circolazione in quanto disalimentati. Sono rimaste coinvolte tutte le direttrici della rete da e verso le province di Varese-Laveno, Novara e Como ad esclusione della linea S9. I tecnici intervenuti sul posto hanno verificato che il problema era dovuto al guasto di un componente tecnico (isolatore di sezione) che ha provocato il corto circuito della linea aerea. Il maltempo, intorno alle 7, ha creato disagi anche nella tratta Venegono Inferiore-Tradate e nell’impianto di Tradate, dove ha provocato la caduta di numerose piante sui binari, determinando il corto circuito delle condutture di trazione elettrica e disalimentando di fatto la linea da e per Saronno, il che ha impedito il proseguimento della marcia dei treni. I tecnici sono intervenuti ripristinando la percorribilità del tratto ferroviario tra Venegono e Tradate.

Problemi anche nella tratta Como Camerlata-Grandate, dove la caduta di piante sulla linea, impediva il transito dei treni da e per Saronno. E ancora, la caduta di una pianta sulla linea aerea di contatto, all’altezza dell’impianto di Inverigo, sempre a causa del maltempo, ha provocato la sospensione della circolazione dei treni nella tratta Arosio-Merone.

“L’eccezionale ondata di maltempo”, spiega l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, “ha causato notevoli danni alle linee ferroviarie regionali, con inevitabili ripercussioni sul flusso di treni su diverse tratte. I tecnici di Fnm e Rfi sono intervenuti prontamente per risolvere i guasti e liberare i binari da piante, tronchi e detriti vari, dimostrando grande professionalità ed efficienza. Operazioni che hanno richiesto del tempo per un ripristino graduale della linea”. “In ogni caso, intorno alle ore 14 – conclude l’assessore – la situazione è ritornata alla normalità. Un impegno che continuerà anche nelle prossime ore, con il monitoraggio continuo delle linee, per garantire un servizio il più possibile efficiente ai viaggiatori. Comprendo le lamentele dei cittadini; spero possano capire l’eccezionalità dell’evento calamitoso e l’impegno profuso per ripristinare la regolarità del servizio”.

