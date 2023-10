Caldo anomalo in Emilia Romagna, picchi fino a +34°C: tantissimi record battuti | DATI

MeteoWeb

Un caldo anomalo avvolge l’Italia, il Mediterraneo e l’Europa centro-occidentale a causa di un possente anticiclone africano che domina la scena meteorologica. In molte regioni italiane si registrano record di temperatura per il mese di ottobre. Dopo quelle del Nord nella giornata di ieri e Lazio e Molise in quella di oggi, anche l’Emilia Romagna aggiunge nuovi record di temperatura. Nella regione, oggi le temperature sono diffusamente oltre i +30°C, con picchi di +32-33°C o addirittura +34°C. Spiccano i +34,7°C registrati a Monteleone, piccola frazione del comune di Roncofreddo (Forlì-Cesena), +34,3°C a Roncalceci, +34,2°C a Imola, +34,1°C a Gambellara, +33,9°C a Ozzano Taro, +33,8°C a Forlì, +33,7°C a Roncofreddo, Castellina, +33,1°C a Sassuolo. Tra le grandi città, segnaliamo: +33°C a Modena, Reggio Emilia, +32°C a Bologna, Piacenza, Cesena, +31°C a Ferrara.

Con questi valori, molto elevati per il periodo, tante località stanno battendo i loro record di temperatura per ottobre. Record a Imola, ma anche a Faenza, che oggi ha toccato +32,6°C, battendo il record che risaliva al 3 ottobre 2011 (+30,2°C). Tra i tanti record, segnaliamo anche: +33,2°C ad Alfonsine; +33,1°C a Bagnacavallo; +32,8°C a Lugo; +33,0°C a Cotignola; +33,7°C a Brisighella; +32,3°C a Ravenna.

