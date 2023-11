Inizia l’irruzione fredda sull’Italia: furioso Foehn al Nord, temperature in picchiata | LIVE

MeteoWeb

Si rinforzano i venti sulle Alpi, segno che sta iniziando l’irruzione di aria artica che porterà un weekend invernale sull’Italia. Una perturbazione in discesa verso i Balcani porta sull’arco alpino un intenso flusso da nord con estesi rinforzi di vento a tutte le quote, anche molto forti sulle creste di confine. In Piemonte, il Foehn è in progressiva intensificazione fin sulle pianure occidentali. Si registrano già raffiche molto forti non solo sulle Alpi ma fino a fondovalle. Secondo i dati forniti dalla pagina Facebook “Centro Meteo Piemonte”, si registrano 152km/h sulla Sacra di San Michele, 123km/h a Perosa Argentina, 109km/h a Bussoleno – Rio Forno, 109km/h a Pomaretto, 98km/h a Viù, 93km/h a Susa regione Polveriera, 93km/h a Villanova Canavese, 90km/h Fiano (TO). Si tratta di raffiche di vento molto forti che stanno provocando paura nella popolazione e che sicuramente provocheranno danni nelle località interessate.

In queste località colpite dal Foehn, le temperature sono ancora molto alte per questioni orografiche locali, ma nelle zone non soggette al Foehn, le temperature sono in calo proprio a causa dell’irruzione fredda. Nelle località di confine in Valle d’Aosta e Piemonte, segnaliamo: -6°C a Saint-Rhémy-en-Bosses, -5°C a Courmayeur, -2°C a Macugnaga Rifugio Zamboni, Pré-Saint Didier, -1°C all’Alpe Devero, Alpe Veglia, +2°C a Formazza.

Il vento continuerà a rinforzarsi nella notte e domani soffierà intenso da Nord a Sud in tutto il Paese. Sarà un weekend caratterizzato dal freddo intenso e dalla neve a bassa quota al Centro-Sud.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: