Maltempo, tragedia sfiorata nel Frusinate: frana sulla Cassino-Sora, massi sfiorano le auto in transito

Tragedia sfiorata sulla superstrada Cassino – Sora, nel Frusinate, colpita da una frana che ha interessato la sede stradale, costringendo le auto a fare slalom tra i massi. A determinare il loro distacco dalla montagna è stata la forza delle piogge che si sono abbattute sulla zona nelle scorse ore. Sulla zona, gli accumuli di pioggia superano i 60-70mm. Segnaliamo: 81mm a Isola del Liri, 62mm a Sora, 60mm a Campoli Appennino, 59mm a Colle di Sora, 53mm a San Biagio Saracinisco, ma anche 77mm a Frosinone, 75mm a Supino, 74mm a San Giovanni Incarico.

Tornando alla frana, uno dei due grandi massi caduti ha danneggiato l’asfalto ed ha finito la propria corsa sul guard rail, fortunatamente senza colpire le auto in transito. Sono stati gli automobilisti a dare l’allarme alla Polizia Stradale, intervenuta sul posto insieme alla Polizia municipale di Sant’Elia, i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco di Cassino per la messa in sicurezza della zona. La superstrada è stata chiusa all’altezza del km 31, nel territorio del Comune di Sant’Elia Fiumerapido. Disagi per il traffico, che è stato deviato sull’uscita di Belmonte Castello per chi proviene da Atina/Sora e sull’uscita di Sant’Elia per chi proviene da Cassino.

