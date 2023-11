Maltempo, morti e feriti per la tempesta Ciaran in Europa: 3 vittime per la caduta di alberi in Belgio e Germania

MeteoWeb

Gran parte dell’Europa, Italia inclusa, è sconvolta dagli effetti del violento maltempo prodotto dalla tempesta Ciaran. Nel continente, si registrano già diverse vittime e feriti a causa della tempesta. In Belgio, un bambino di cinque anni e una donna sono stati uccisi a causa della caduta di rami di un albero nella città di Gand. Lo ha reso noto la procura locale. Il bambino stava giocando all’aperto quando è stato colpito dai rami: è stato portato in ospedale ed è morto poche ore dopo. Anche un bambino di tre anni è rimasto leggermente ferito ed è stato portato in ospedale. In un altro incidente, la caduta di un ramo ha ucciso una donna di 64 anni nel Parco della Cittadella di Gent mentre passeggiava con il marito e la figlia. La figlia, 31 anni, è rimasta gravemente ferita, ha detto la procura, aggiungendo che ora è stata sottoposta a un intervento chirurgico.

Anche la Germania è sferzata dal maltempo della tempesta Ciaran. Una donna bavarese è morta a causa della caduta di un albero a Rammelsberg sui monti Harz, catena montuosa al confine tra Bassa Sassonia e Sassonia-Anhal. Lo ha riferito l’associazione dei Vigili del Fuoco del distretto di Goslar, come riporta Ntv. I servizi di emergenza sono intervenuti, ma non sono stati in grado di rianimare la 46enne. La donna era accompagnata dai suoi due figli piccoli e dal marito, che hanno assistito all’incidente mortale. I Vigili del Fuoco del distretto di Goslar hanno coordinato le operazioni in varie località e alcune strade sono state parzialmente chiuse a causa della caduta di alberi. A seguito dei forti venti, è stata danneggiata anche una linea elettrica. Il servizio meteorologico tedesco ha emesso un avviso di tempesta per alcune parti della costa del Mare del Nord e un avviso di forte vento per alcune parti della costa del Mar Baltico.

Maltempo, in Francia domani ancora disagi sulla rete ferroviaria

Alcune linee TER e TGV, in particolare nell’ovest della Francia, rimarranno interrotte domani, venerdì 3 novembre, a causa dei danni provocati dalla tempesta Ciaran, ha dichiarato la SNCF, precisando che sono stati mobilitati 4.000 operatori. Le perturbazioni interesseranno principalmente la Bretagna, la Normandia e “sicuramente” l’Hauts-de-France, ha dichiarato il Ministro dei Trasporti, Clément Beaune, durante una visita al Centro operativo ferroviario nazionale. In queste tre regioni, le più colpite, “il traffico riprenderà tra venerdì mattina e sabato mattina, a seconda del settore“, ha dichiarato SNCF in un comunicato stampa. I servizi TGV saranno ancora interrotti venerdì tra Saint-Brieuc e Brest, Lorient e Quimper, Nantes e Les Sables d’Olonne, Arras e oltre Lilla.

Nel Sud-Ovest sono previsti forti venti nella notte di giovedì e “i primi treni in partenza da Hendaye e Tarbes” sono stati cancellati. Nella regione di Hauts-de-France, “la visibilità sulla piena ripresa dei servizi rimane subordinata alla fine della tempesta”, ha dichiarato la SNCF. In tutte queste regioni, alcune linee TER non circoleranno venerdì.

Clément Beaune ha anche avvertito del rischio di perturbazioni venerdì sulle strade e sulla rete ferroviaria del Sud-Ovest, che si prevede sarà interessata da un nuovo episodio di vento nella notte di giovedì. Chiunque abbia un treno cancellato riceverà un rimborso completo, ha garantito.