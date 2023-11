Maltempo Toscana, situazione sempre più difficile: esondazioni nel Mugello e nella Piana Fiorentina, problemi anche a Firenze | LIVE

MeteoWeb

Il fiume Bisenzio ha raggiunto i 6 metri di altezza idrometrica al rilievo di San Piero a Ponti, dopo il capoluogo, inondato, aumentando in due ore di oltre 4,5 metri il proprio livello e sforando così il secondo livello di guardia. Il secondo livello di guardia ampiamente superato anche ai rilievi di Gamberame e di Prato. Lo riferisce il Consorzio di bonifica del Medio Valdarno spiegando che il Bisenzio alle 21 è esondato, “sormontando gli argini, non rompendoli”, dentro Campi Bisenzio all’altezza di via Santo Stefano, alla Rocca Strozzi, dove c’è il ponte nel centro storico. A monte, a Montemurlo (Prato), riferisce il Consorzio si sono registrate cumulate di pioggia di 100mm in due ore (dalle 18 alle 20), “un dato che sta influendo particolarmente sul reticolo minore ma in misura particolarmente evidente e preoccupante anche sul Bisenzio“. Alle 22, il livello idrometrico del Bisenzio alla rilevazione di Gamberame comincia a scendere, dopo aver sfiorato i 6 metri di altezza idrometrica. Il fiume tende a stabilizzarsi a Prato e a San Piero a Ponti. Curve idrometriche in stabilizzazione anche sul torrente Stella a Quarrata (Pistoia), Ombrone Pistoiese a Poggio a Caiano (Prato). Il fronte temporalesco pare in spostamento verso il sud est della regione fuori dal territorio del Medio Valdarno.

Esondazioni nella Piana Fiorentina: problemi anche a Firenze

Per criticità dovute a esondazioni diffuse sul reticolo idraulico del territorio nella Piana Fiorentina, Empolese e Mugello, la Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze raccomanda la massima prudenza e di evitare spostamenti. Dalle aree colpite e in particolare dal Bisenzio sono giunte circa un centinaio di segnalazioni alla Sala di Protezione Civile. In corso la riunione del Centro coordinamento soccorsi.

Grandi problemi anche nella città di Firenze. Al momento, si spiega dalla Polizia municipale, vari i sottopassi sono allagati, con particolari criticità che si registrano nell’area nord: il quartiere di Novoli è, al momento, uno dei più esposti. Risulta allagata anche via dei Serragli, nell’Oltrarno. “Nella città metropolitana, la situazione è critica. La Regione Toscana ha dichiarato lo stato di emergenza regionale. Sono diffusi gli allagamenti stradali e per questo si raccomanda la massima prudenza. È vivamente consigliato di non mettersi alla guida”. Lo scrive su X il sindaco di Firenze Dario Nardella, che aggiunge: “si raccomanda di non percorrere i sottopassi invasi dalla presenza di acqua, sia con veicoli che a piedi, e di porre la massima attenzione alla guida, mettendosi in viaggio esclusivamente se strettamente necessario”.

Il Senio esonda nel Mugello, allagamenti all’ospedale di Borgo S. Lorenzo

Il maltempo sta causando danni in varie zone del Mugello, in provincia di Firenze: il Senio è esondato in più punti a Palazzuolo sul Senio e la piena ha fatto crollare una passerella pedonale mentre sono in corso verifiche su un ponte che è al momento agibile. Verifiche in corso anche su una presunta fuga di gas. La Sieve, il fiume più importante della zona e che sfocia in Arno, è a filo nella zona di Sagginale. A Borgo San Lorenzo, allagati il seminterrato e il vano ascensori del locale ospedale. Vigili del Fuoco e Protezione Civile sono al lavoro con idrovore. Numerose le strade chiuse per allagamenti. Lo rende noto l’Unione dei Comuni del Mugello.

A causa dell’esondazione del torrente Aglio a Barberino di Mugello, alcune famiglie sono state evacuate e si sta cercando di allestire un centro di accoglienza per chi non potrà tornare nelle loro case. Esondato anche il Levisone in zona Pianvallico a Scarperia e San Piero. A Borgo San Lorenzo chiusa la viabilità all’incrocio tra via Tintoria e viale della Resistenza. Allestiti i Coc comunali e quello intercomunale. Scuole chiuse domani in numerosi comuni.

Nel Pistoiese esonda il torrente Fermulla a Quarrata

Emergenza maltempo anche nel Pistoiese. Nella serata, le fortissime piogge hanno portato all’esondazione di vari corsi d’acqua, fra cui il Fermulla a Quarrata. La situazione è di altissima criticità in quanto gli allagamenti interessano varie strade, soprattutto in centro. Le auto sono state sovrastate dalla potenza dell’acqua. Al momento non ci sono segnalazioni di persone rimaste coinvolte. Nel Pistoiese, le situazioni più critiche riguardano i centri della Piana, in particolare Quarrata e Casalguidi, dove le strade sono diventate torrenti, case e negozi allagati. Viabilità compromessa, macchine in sosta portate via dalla furia delle acque. Tantissime le chiamate ai Vigili del Fuoco. In aiuto alla popolazione anche i volontari della Vab fornendo sacchi di sabbia per mettere in sicurezza le porte dove l’acqua ancora non era entrata. In azione anche il personale dei Comuni. Nella parte della Valdinievole la situazione peggiore si è registrata nei comuni di Lamporecchio e Larciano. A Pistoia città, ha piovuto ma al momento non si registrano danni particolarmente importanti.

Serchio in piena: Magra a rischio argini di valle

Secondo previsioni e valutazioni idrauliche degli esperti della Regione nel bacino del fiume Serchio, in provincia di Lucca, i livelli sono in aumento con probabile superamento del primo livello nelle prossime ore, specie a monte. Portata massima stimata a Borgo a Mozzano sotto i 1000 mc/sec. A valle, la piena più importante dovrebbe arrivare nella seconda parte della notte. Nel bacino del fiume Magra, l’attenuarsi delle precipitazioni fa diminuire i livelli ma c’è transito di piena a valle fino alla mattina di domani; c’è rischio di stabilità degli argini nella fase discendente della piena. In Versilia, i livelli idrometrici sono contenuti entro le soglie di riferimento.

Attesa piena dell’Arno

Gli esperti della Regione Toscana si attendono nelle prossime ore una forte piena del fiume Arno, con transito del picco a Pisa domani, venerdì, a mezzanotte. I fiumi e i torrenti sul lato sinistro dell’asse dell’Arno, tra Firenze, Valdelsa e Valdera, subiranno in queste ore della notte rapidi innalzamenti, con superamenti dei livelli di riferimento. Ciò darà possibili inondazioni e fenomeni di dissesto nelle zone collinari. Nel bacino del fiume Sieve, massimo affluente dell’Arno, i livelli sono in crescita con superamento delle soglie di riferimento in Mugello e raggiungimento del massimo degli ultimi decenni sulle soglie a valle. Situazione da attenzionare per il rischio idrogeologico che può produrre dissesti repentini. Stesso impatto del maltempo anche sul bacino del fiume Lamone, in Alto Mugello.

Treno bloccato, 200 persone ospitate in Comune

Un treno regionale è rimasto bloccato per il maltempo alla stazione di Vaiano (Prato) in Alta Valle del Bisenzio. Il convoglio arriva da Bologna. A bordo ci sono circa 200 persone che il sindaco con la Protezione Civile stanno portando in Comune dove ricoverarli per la notte.

“Autostrada A11 chiusa in alcuni tratti. Restiamo a casa!”. Lo scrive su X il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

