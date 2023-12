Nevica oltre 1300 metri sull’Appennino toscano: impianti aperti sull’Abetone | FOTO

MeteoWeb

Una nuova perturbazione atlantica sta portando neve al Nord Italia, anche fino in pianura in Piemonte. In Toscana, invece, la quota neve è sui 1300-1400 metri. “Nevica oltre i 1300-1400 metri sull’Appennino. In funzione i mezzi spazzaneve, gomme termiche, catene o calze sono obbligatorie”, ha scritto sui social il Presidente della Toscana Eugenio Giani. Nel comprensorio sciistico di Abetone Cutigliano (Pistoia), oggi aperta la maggior parte degli impianti di risalita. Bellissime le immagini della gallery scorrevole in alto.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione: