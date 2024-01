Clima: dalle rinnovabili al buco dell’ozono, ecco 5 notizie positive del 2023

MeteoWeb

Nel 2023, non sono mancate le notizie cupe sul clima: il caldo a livello globale ha alimentato eventi meteorologici estremi mortali, gli scienziati hanno lanciato avvertimenti terribili sul fatto che il prossimo anno potrebbe essere ancora peggio e l’inquinamento da carbonio del mondo ha continuato ad aumentare. Ma in mezzo a queste tristi notizie, ci sono stati anche segnali di progresso: per esempio, sono stati stabiliti record di energia rinnovabile e il mondo ha celebrato una delle sue più grandi vittorie ambientali. Vediamo le 5 notizie sul clima del 2023 per sentirsi positivi.

Un’impennata delle energie rinnovabili

Nel 2023, ci sono stati alcuni punti positivi sull’energia green in tutto il mondo. Ad Halloween, il Portogallo ha iniziato una serie da record: per più di sei giorni consecutivi, tra il 31 ottobre e il 6 novembre, la nazione di oltre 10 milioni di persone ha fatto affidamento esclusivamente su fonti energetiche rinnovabili. Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia, l’anno 2023 potrebbe vedere il più grande aumento della capacità di energia rinnovabile fino ad oggi.

La Cina, il più grande inquinatore del mondo, ha fatto progressi nel campo delle energie rinnovabili, con il Paese destinato a raggiungere il suo obiettivo su eolico e solare con cinque anni di anticipo. Un rapporto pubblicato a giugno ha rilevato che la capacità solare della Cina è ora maggiore di quella del resto delle nazioni del mondo messe insieme, in un aumento descritto dall’autore del rapporto, Global Energy Monitor, come “sbalorditivo”.

Non si può ignorare, tuttavia, che quest’anno la Cina ha anche aumentato la produzione di carbone, ricorrendo ai combustibili fossili mentre feroci ondate di caldo aumentavano la domanda di energia per il condizionamento e il raffreddamento, e mentre la persistente siccità nel sud del Paese incideva sulle forniture idroelettriche che dipendono da precipitazioni sufficienti. Si sperava che la produzione di carbone del Paese raggiungesse il picco per poi scendere presto, quando la Cina e gli Stati Uniti a novembre hanno annunciato che avrebbero ripreso la cooperazione sul cambiamento climatico, promettendo un forte aumento delle energie rinnovabili, in particolare per sostituire i combustibili fossili.

Un accordo sui combustibili fossili

Dopo più di due settimane di difficili negoziati, il vertice sul clima COP28 di Dubai si è concluso a dicembre con quasi 200 Paesi che hanno assunto un impegno senza precedenti per abbandonare i combustibili fossili. Anche se l’accordo non ha richiesto al mondo di eliminare gradualmente carbone, petrolio e gas – posizione che più di 100 Paesi avevano sostenuto – ha invitato i Paesi a “contribuire” a una “transizione dai combustibili fossili nei sistemi energetici”. Ciò ha segnato la prima volta che tutti i combustibili fossili sono stati citati in un accordo COP.

Il Presidente della COP28 Sultan Al Jaber ha definito l’accordo “storico”, aggiungendo che rappresenta “un cambio di paradigma che ha il potenziale per ridefinire le nostre economie”. L’impatto finale di questo accordo dipenderà da ciò che i Paesi faranno per attuarlo. Molti esperti hanno messo in guardia dalle lacune che potrebbero lasciare la porta aperta a una continua espansione dei combustibili fossili. Ma il fatto che sia stato raggiunto un accordo sui combustibili fossili è stato ampiamente accolto con favore e visto come una svolta.

Crollo della deforestazione in Brasile

Dopo anni di forte deforestazione nell’Amazzonia brasiliana, quest’anno sono stati compiuti buoni progressi nella riduzione della distruzione delle foreste. L’Amazzonia è la più grande foresta pluviale del mondo e la sua protezione è considerata vitale per frenare il cambiamento climatico. Agisce come un deposito di carbonio che aspira l’inquinamento dall’atmosfera. Quando le foreste o gli alberi vengono distrutti, emettono gas serra. La deforestazione e il degrado del territorio sono responsabili di almeno un decimo dell’inquinamento mondiale da carbonio.

La deforestazione in Brasile è diminuita del 22,3% nei 12 mesi fino a luglio, secondo i dati del governo nazionale, quando il Presidente Luiz Ignácio Lula da Silva ha iniziato a fare progressi nel suo impegno di frenare la dilagante distruzione delle foreste avvenuta sotto il suo predecessore, Jair Bolsonaro. Marcio Astrini, capo del gruppo di pressione Climate Observatory, lo ha descritto come un “risultato impressionante” che “sigilla il ritorno del Brasile nell’agenda climatica”.

Tuttavia, il tasso di deforestazione del Brasile è rimasto quasi il doppio rispetto al minimo storico del 2012. Nel periodo, sono stati distrutti circa 9.000 chilometri quadrati di foresta pluviale. C’è ancora molta strada da fare per soddisfare l’impegno di Lula di raggiungere la deforestazione zero entro il 2030.

Lo strato di ozono si sta rimarginando

Lo strato di ozono della Terra è sulla buona strada per ripristinarsi completamente entro decenni, ha annunciato a gennaio un gruppo di esperti sostenuto dalle Nazioni Unite, mentre le sostanze chimiche che riducono lo strato di ozono vengono gradualmente eliminate in tutto il mondo.

Lo strato di ozono protegge il pianeta dai dannosi raggi ultravioletti, ma dagli anni ’80 gli scienziati hanno messo in guardia da un buco in questo scudo a causa di sostanze dannose per l’ozono, tra cui i clorofluorocarburi (CFC), ampiamente utilizzati nei frigoriferi, negli aerosol e nei solventi. La cooperazione internazionale ha contribuito ad arginare il danno. Un accordo noto come Protocollo di Montreal, entrato in vigore nel 1989, ha dato il via all’eliminazione graduale dei CFC. Il successivo ripristino dello strato di ozono è stato salutato come uno dei più grandi successi ambientali del mondo.

Se le politiche globali rimarranno in vigore, si prevede che lo strato di ozono tornerà ai livelli del 1980 entro il 2040 per la maggior parte del mondo, secondo la valutazione. Per le aree polari, il lasso di tempo per la ripresa è più lungo: entro il 2045 sull’Artico ed entro il 2066 sull’Antartide.

Uno studio pubblicato a novembre, tuttavia, mette in dubbio questi progressi. L’articolo, pubblicato su Nature Communications, ha scoperto che il buco nello strato di ozono sopra l’Antartide “non solo è rimasto di grandi dimensioni, ma è anche diventato più profondo durante gran parte della primavera antartica”. Ma alcuni scienziati erano scettici nei confronti dei risultati dello studio, affermando che si basava su un periodo di tempo troppo breve per trarre conclusioni sulla salute a lungo termine dello strato di ozono.

Aumento delle vendite di veicoli elettrici

La popolarità dei veicoli elettrici è aumentata quest’anno, con le vendite americane ai massimi storici. Anche in Cina e in Europa le persone stanno acquistando veicoli elettrici in gran numero. I veicoli elettrici sono considerati fondamentali per decarbonizzare il trasporto stradale.

Gli americani hanno acquistato 1 milione di veicoli completamente elettrici nel 2023, un record annuale, secondo un rapporto di Bloomberg New Energy Finance. Secondo il rapporto, i veicoli elettrici hanno rappresentato circa l’8% di tutte le vendite di veicoli nuovi negli Stati Uniti durante la prima metà del 2023. In Cina, i veicoli elettrici rappresentano il 19% di tutte le vendite di veicoli e, a livello mondiale, rappresentano il 15% delle vendite di autovetture nuove.

Secondo i dati della European Automobile Manufacturers Association (EAMA), le vendite di veicoli elettrici in Europa sono aumentate del 47% nei primi nove mesi del 2023. Tuttavia, i concessionari di automobili hanno avvertito che le vendite stanno diminuendo poiché i consumatori aspettano modelli più economici, previsti tra due o tre anni.