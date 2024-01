Un “drago di nebbia” avvolge la Pianura Padana: temperature invernali ma smog alle stelle

MeteoWeb

La presenza ingombrante e prolungata di un poderoso anticiclone sta assumendo connotati letteralmente “spaventosi” al Nord Italia. Un suggestivo “drago di nebbia”, infatti, emerge sopra la Pianura Padana dall’immagine del satellite Sentinel-3 del programma europeo Copernicus catturata oggi, lunedì 29 gennaio. Nell’immagine si vede il mare di nebbia che assume questa curiosa forma, con l'”occhio” su Milano generato dall’isola di calore della città e le Alpi imbiancate. La nebbia domina ormai da una settimana lo scenario meteo in Pianura Padana, proprio a causa delle condizioni anticicloniche e dell’assenza di venti che determinano alti livelli di smog.

Proprio la nebbia riesce a mantenere una parvenza di inverno almeno nelle temperature in Pianura Padana. Le massime anche oggi, come nei giorni scorsi, sono tipicamente invernali nelle zone di Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna interessate dalla nebbia. Segnaliamo, infatti: +2°C a Abbiategrasso, Robecco sul Naviglio, +3°C ad Alessandria, Novi Ligure, Sezzadio, Basaluzzo, Casale Monferrato, Vigevano, Robbio, Dorno, Buccinasco, Levata di Curtatone, Carpi, Argenta, Conselice, +4°C a Mantova, Pavia, Lodi, Casalmaggiore, Legnago, Lendinara, Villafranca di Verona, Teolo, Reggio Emilia, Ferrara, Fidenza, +5°C a Piacenza, Crema, Rovigo, +6°C a Verona, Bologna, Modena, Forlì, Cremona.

Temperature che sono in netto contrasto con le massime di +13°C registrate a Udine, +12°C a Torino, Como, Lecco, Sondrio, Pordenone, +11°C a Varese, Biella, Trento, Belluno, +10°C a Padova, Treviso, Bolzano, Cuneo, Aosta, +9°C a Brescia, +8°C a Milano.

Allarme smog in Pianura Padana

In queste condizioni meteo, l’inquinamento dell’aria peggiora in Pianura Padana, tanto che misure anti-smog sono in vigore in alcune zone di Lombardia, Piemonte e in tutta l’Emilia Romagna. Misure di emergenza entreranno in vigore da domani e fino a nuova comunicazione a Pordenone e in altri tredici comuni. Le misure, tra cui figurano limiti al riscaldamento e divieto di accensione di fuochi, interessano i comuni di Azzano Decimo, Casarsa della Delizia, Cordenons, Cordovado, Fiume Veneto, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Zoppola.

In questi comuni, la temperatura impostata all’interno degli edifici dovrà essere di max 20°C in abitazioni, uffici, sedi di attività ricreative, di culto, sportive e assimilabili; max 18°C in edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili. Sono esentati gli edifici in categoria B o superiore in base all’attestato di qualificazione/prestazione energetica e gli edifici adibiti a ospedali, cliniche, case di cura, case di riposo, centri diurni, scuole e abitazioni in cui risiedono persone affette da malattie croniche. Chi utilizza sistemi di combustione domestica della legna (ciocchi o pellet), deve spegnerli e usare altre forme di combustibile o riscaldamento, a meno che non sia questo l’unico sistema di cui è dotato l’edificio. Sono esentati i dispositivi con marcatura CE e caratteristiche emissive descritte nel piano anti smog. Si ricorda inoltre che a Pordenone è vietato accendere fuochi e che sono in vigore i limiti alla circolazione all’interno del ring per i veicoli più inquinanti dal 15 ottobre al 7 dicembre e dal 15 gennaio al 31 marzo, ore 16-20, sabato escluso.

Da domani e fino al 5 febbraio, nei Comuni di Lucca e della Piana scattano le limitazioni al traffico a seguito degli sforamenti dei valori consentiti di polveri sottili registrati nelle ultime settimane e alla luce delle previsioni meteo dei prossimi giorni che favoriscono l’accumulo degli inquinanti nell’atmosfera. I comuni di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari e Montecarlo, a tutela della salute dei cittadini, hanno deciso di emettere una nuova ordinanza che vieta la circolazione dalle 8.30 alle 18.30, tutti i giorni a partire da domani e fino al 5 febbraio compreso, alle autovetture benzina e diesel euro zero, euro 1, euro 2 ed euro 3 e ai veicoli merci euro zero, euro 1, euro 2 ed euro 3 diesel; ciclomotori e motoveicoli euro zero (omologati prima del 17 giugno 1999) euro 1 (omologati dopo il 17 giugno 1999); veicoli ad uso speciale euro zero; autobus euro zero.

