Meteo, le temperature massime di oggi: +24°C a Palermo

Sull’Italia è in corso una rimonta calda pre-frontale rispetto alla tempesta Irene sull’Europa centrale: le temperature sono in forte aumento, per un caldo anomalo davvero incredibile per questo periodo dell’anno. Grandi sbalzi termici con la Pianura Padana, dove le temperature rimangono molto basse. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 17 gennaio, in alcune località italiane:

+24°C a Palermo, Capaci, Carini, Terrasini

a Palermo, Capaci, Carini, Terrasini +23°C a Lascari, Villabate, Capoterra, Bari Sardo

a Lascari, Villabate, Capoterra, Bari Sardo +22°C a Barcellona Pozzo di Gotto, Falcone, Patti, Torregrotta, Castellammare del Golfo, Guspini, San Gavino, Macchiareddu

a Barcellona Pozzo di Gotto, Falcone, Patti, Torregrotta, Castellammare del Golfo, Guspini, San Gavino, Macchiareddu +21°C a Catania, Siracusa, Cagliari, Olbia, Pescara, Chieti, Montesilvano

a Catania, Siracusa, Cagliari, Olbia, Pescara, Chieti, Montesilvano +20°C a Oristano, Termoli

a Oristano, Termoli +19°C a Bari, Lecce, Vieste, Barletta, Bisceglie

a Bari, Lecce, Vieste, Barletta, Bisceglie +18°C a Napoli, Benevento, Cosenza, Trapani, Foggia, Brindisi, Terni

a Napoli, Benevento, Cosenza, Trapani, Foggia, Brindisi, Terni +17°C a Messina, Enna, Taranto, Capua, Alghero, Nuoro

a Messina, Enna, Taranto, Capua, Alghero, Nuoro +16°C a Roma, Foligno, Spoleto, Latina, Caserta, Caltanissetta

a Roma, Foligno, Spoleto, Latina, Caserta, Caltanissetta +15°C a Firenze, Norcia, Avellino

a Firenze, Norcia, Avellino +14°C a Prato, Empoli, L’Aquila

a Prato, Empoli, L’Aquila +13°C a Genova, Siena, Isernia

a Genova, Siena, Isernia +12°C ad Ancona

ad Ancona +11°C a Imperia

a Imperia +9°C a Trieste

a Trieste +6°C a Torino, Venezia, Verona, Padova, Udine, Ferrara, Forlì

a Torino, Venezia, Verona, Padova, Udine, Ferrara, Forlì +5°C a Milano, Mantova, Cremona, Como, Lecco, Vercelli, Biella, Treviso, Rovigo, Pordenone, Bologna, Modena, Imola

a Milano, Mantova, Cremona, Como, Lecco, Vercelli, Biella, Treviso, Rovigo, Pordenone, Bologna, Modena, Imola +4°C a Brescia, Pavia, Lodi, Monza, Varese, Alessandria, Asti, Cuneo, Reggio Emilia, Parma, Piacenza

a Brescia, Pavia, Lodi, Monza, Varese, Alessandria, Asti, Cuneo, Reggio Emilia, Parma, Piacenza +3°C a Bolzano, Crema, Sondrio, Aosta

a Bolzano, Crema, Sondrio, Aosta +2°C a Trento

a Trento 0°C a Belluno

a Belluno -3°C a Vipiteno, Brunico.

